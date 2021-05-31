Маша Миногарова обрадовалась, когда узнала, что не может забеременеть

Алексей Вольцев

Звезда пять лет не сможет стать матерью.

Маша Миногарова признается, что относится к «потерянному» поколению, которое боится заводить детей. Недавно Маша перенесла операцию по удалению щитовидной железы. Из-за этого в ближайшее время она не сможет завести ребенка. Однако Миногарова совсем не расстраивается по этому поводу, так как не планирует в ближайшее время становиться мамой.

«Когда мне сказали, что мне нельзя беременеть в течение пяти лет, я даже обрадовалась! У меня же теперь есть справка, что мне нельзя!» – призналась Маша. Миногарова уверяет, что не хочет и выходить замуж. По словам модели, она не чувствует, что сейчас готова к детям или строить семью. Маша считает, что она еще не встретила того человека, с которым это все можно было бы реализовать.

При этом Миногарова не отрицает того, что когда-то захочет стать матерью. Напомним, что недавно Маша рассталась со своим возлюбленным Павлом, с которым встречалась на протяжении пяти лет. По словам звезды, разрыв был по обоюдному желанию и безболезненный.

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