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Многолетней дружбе конец? Почему Чонгука так раздражало присутствие Тэхёна на шоу Колберта?

Многолетней дружбе конец? Почему Чонгука так раздражало присутствие Тэхёна на шоу Колберта?

Недавно мальчики были приглашены на шоу Стивена Колберта (Stephen Colbert), где некоторые поклонники заметили некоторую недосказанность между Чонгуком (Jungkook) и Тэхёном (Taehyung). АРМИ написали в социальных сетях о том, что чувствуют напряжение между лучшими друзьями. Золотой Макнэ, по их мнению, вовсе выглядел нервным и был раздражен, смотря на Ви. Остались ли у них какие-либо проблемы в отношениях с лета или зрители неправильно расшифровали посыл в глазах айдолов?


ГК и вправду не отреагировал на шутку, сказанную Тае и посмотрел на приятеля холодно, но тому есть объяснение. Во-первых, диалоги для шоу были прописаны на английском языке и, возможно, Кук просто не уловил сути сказанного. К тому же, Чонгук всегда чувствует себя смущенно и неловко, когда речь заходит о его лучшем друге. Он волнуется за него также сильно, как за себя. Это могло стать причиной его смешанных чувств. Кук страшно переживал за то, как будет держаться Ви на английском телевидении и напряженно следил за каждым его действием.

«Не думаю, что у них проблемы. Они летом помирились и больше об их проблемах ни разу не говорилось», — рассуждает девушка.

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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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