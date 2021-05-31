Мраморный череп из немецкого замка оказался подлинной работой Бернини

Вадим Карасев

Исследователи смогли установить, что череп в натуральную величину, искусно вырезанный из каррарского мрамора, который долгие годы хранился в замке Пиллниц — бывшей загородной резиденции правителей Саксонии, недалеко от Дрездена, — был создан великим итальянским скульптором Джованни Лоренцо Бернини.

Готовя череп к выставке, специалист по скульптуре Ренессанса и барокко Клаудия Криза-Герш (Claudia Kryza-Gersch) передала череп в реставрационную мастерскую Дрезденского государственного художественного собрания. Ранее этот экспонат не привлекал внимания исследователей, но в ходе реставрации ученые задумались над его происхождением, и возникла версия, что он принадлежит Бернини.

Некоторые основания для такой гипотезы имелись. Череп был частью собрания римского семейства Киджи, которое в 1728 году приобрел курфюрст Саксонии Август Сильный. В коллекции было 164 античные скульптуры и четыре работы в стиле барокко. Но необходимо было подтвердить, что череп из собрания Киджи связан с Бернини.

Клаудия Криза-Герш изучила переписку Раймона Ле Плата, который занимался закупками предметов искусства для Августа Сильного, и нашла там упоминание «знаменитой мертвой головы» работы Бернини. В архивах семейства Киджи удалось выяснить предысторию черепа.

Римский папа Александр VII (в миру — Фабио Киджи) в 1655 году заказал Бернини свинцовый саркофаг и мраморный череп. Саркофаг папа хранил под кроватью, а череп — на столе, чтобы они служили напоминанием о близости смерти. После смерти Александра VII в 1667 году череп оставался в коллекции семьи Киджи.

Теперь череп представлен на выставке «Бернини, папа и смерть», открывшейся в галерее Земпербау в Дрездене, которая будет работать до 5 сентября.