Обнаружен гриб, убивающий опасного паразита пчел

Вадим Карасев

Новый штамм почвенного грибка Metarhizium brunneum может дать человечеству возможность победить клеща варроа, опасного паразита медоносных пчел. В отличие от других штаммов Metarhizium, новый штамм способен выживать при температуре пчелиного улья, которая составляет около 35 °C.

Паразитические клещи варроа (Varroa destructor) способны погубить население целого улья. Начиная с 1960-х годов, эти клещи, первоначально обитавшие только в Восточной Азии, вызвали настоящую пандемию у диких и домашних медоносных пчел по всему миру. Сейчас от них свободны только пчелы Австралии и острова Мэн, да и то благодаря строгим карантинным мерам. Взрослые клещи питаются гемолимфой пчел, личинки клещей паразитируют на пчелиных личинках. Если паразитов оказывается слишком много, пчелы погибают. Клещ варроа особенно опасен тем, что заражает пчел вирусным заболеванием, вызывающим деформацию крыльев (deformed wing virus, DWV). При отсутствии лечения ожидаемая продолжительность жизни зараженной клещом пчелиной семьи составляет 1–3 года. Подробнее об этом опасном паразите и попытках пчеловодов и ученых бороться с ним можно прочитать в отдельном очерке.

Для сдерживания клеща сейчас чаще всего используются химические акарициды, к которым варроа постепенно вырабатывает устойчивость. Поэтому ученые ищут биологические методы борьбы с варроа. Одним из них могут служить грибки Metarhizium, споры которых заражают клещей, и гриб прорастает в организме клеща, убивая его изнутри. Пчелы не заражаются этими грибами. «Мы знали, что Metarhizium может убивать клещей, но это было дорого и длилось недолго, потому что гриб погибает в жарком климате улья, — говорит профессор Стив Шеппард с кафедры энтомологии Университета штата Вашингтон. — Наша команда использовала направленную эволюцию для создания штамма, который выживает при более высоких температурах. Кроме того, мы взяли споры грибов от мертвых клещей, отбирая их по вирулентности против варроа». Для получения нового штамма исследователи проверили более 27 тысяч погибших клещей.

Теперь команда надеется получить разрешение от Агентства по охране окружающей среды на испытания нового штамма на пасеках. «Мы надеемся, что через десять лет вместо химических средств Metarhizium станет широко использоваться для борьбы с клещами, — говорит профессор Шеппард. — И что проблема клещей для пчеловодов значительно уменьшится».

Результаты были опубликованы в журнале Scientific Reports.