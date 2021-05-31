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Оксана Акиньшина опубликовала видео с Данилой Козловским в соцсети на фоне слухов об их романе

Оксана Акиньшина опубликовала видео с Данилой Козловским в соцсети на фоне слухов об их романе

О романе 36-летнего Данилы Козловского и 34-летней Оксаны Акиньшиной говорят уже давно, однако сами актеры официально эту информацию не подтверждают. Но вчера актриса опубликовала в инстаграме два видео с участием Данилы, тем самым подогрев слухи об их романтической связи.

В видео актер радостно прыгает по комнате после победы лондонской футбольной команды "Челси" в Лиге чемпионов.


Данила Козловский

Инсайдеры отмечают, что влюбленные уже давно живут вместе.

Сблизились же Акиньшина и Козловский во время съемок фильма Данилы "Чернобыль", в котором оба исполнили главные роли. На московской премьере картины они, хоть и позировали вместе, вели себя исключительно как коллеги. Но, по некоторым данным, покинули здание кинотеатра они вместе, сев в один автомобиль.


Оксана Акиньшина и Данила Козловский

О личной жизни Акиньшина и Козловский не рассказывают. Но недавно актер в интервью Ирине Шихман подтвердил свое расставание с актрисой Ольгой Зуевой, которая год назад родила от него дочь Оду Валентину. Причины их разрыва он не назвал, но отметил, что поступил "гадко".

Мы расстались. Я не готов говорить почему. Не хочу анализировать — это наша жизнь. Но куда правильнее сказать, что я поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле, так как она этого не заслуживает. Я бы даже сказал, гадко,— признался Козловский.

Вполне вероятно, актер как раз и имел в виду то, что вскоре после рождения дочки бросил Зуеву ради Акиньшиной.

Сейчас дочь Козловского и Зуевой живет вместе со своей мамой в США, Данила при любой возможности летит ее навестить.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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