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Опрос от Мамбы: хорошо ли блондинки водят машину, и другие мифы

Опрос от Мамбы: хорошо ли блондинки водят машину, и другие мифы

Международный день блондинок отмечается 31 мая. Накануне праздника приложение для знакомств Mamba опросило мужчин-пользователей относительно веры в распространённые мифы, касающиеся светловолосых прелестниц.

В результате опроса скончался самый главный миф, внушённый нам мировым кинематографом: мужчины предпочитают блондинок. По предпочтениям блондинки – всего лишь на втором месте после брюнеток. Им лайки поставили бы 30,5% джентльменов против 48,4% у брюнеток. Рыжие набрали 21,1%.


Рухнул и миф о легкомысленности блондинок. С этим утверждением согласилось чуть больше трети мужчин – 30,5%. Остальные 69,5% не связывают легкомысленность с цветом волос женщины.

Если продолжить линию личных качеств, то не удержалось и представление о том, что блондинки обладают более мягким и покладистым характером, отчего на них чаще женятся. Для 82,5% мужчин характер избранницы, её цвет волос и предложение руки и сердца никак не связаны.

Отрицает 74,8% мужчин Мамбы склонность блондинок к шоппингу: это свойство присуще женскому полу в целом, что блондинкам, что брюнеткам, что шатенкам, что рыжим.

Вдребезги разбился миф о, том, что блондинки – плохие водители. Для 70% мужчин Мамбы драйверские умения вообще не зависят от пола, хотя нередко женщины управляются с автомобилем лучше мужчин. Лишь для 11% блондинки – никудышные водители. Остальные предпочли не отвечать на вопрос.  

Зато не пошатнулся стереотип о том, что из-за светлых волос и более светлой кожи блондинки выглядят наивно и беззащитно. В свою очередь, пробуждая у мужчин стремление заботиться, опекать и защищать. С этим согласились 63,7%.

Виновным в распространении и закреплении негативных стереотипов о блондинках мужчины Мамбы практически единодушно назвали кинематограф, особенно – персонажей, сыгранных Мерилин Монро.  Без малого 80% мужчин уверены, что комедия «Джентльмены предпочитают блондинок» повлияла на образ светловолосых женщин в целом.

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# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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