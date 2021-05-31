Почему BTS бояться Black Ocean и что это такое?

Алексей Вольцев

Южнокорейская к-поп группа BTS больше всего ценит своих АРМИ. Ведь именно от них зависит популярность группы, их победы и гонорар. Однако каждая к-поп группа боится одного – Black Ocean. Это наказание, которое делают слушатели своим айдолам.

Любое выступление BTS проходит зажигательно, ведь парни тщательно к нему готовятся. И поклонники благодарят музыкантов своим активном, фирменными лайстиками, плакатами, вспышками, криками и танцами. Весь танцпол и трибуны заливают огни всех цветов радуги. Такое явление называется «Ocean». А вот Black Ocean — его полная противоположность. Именно этого BTS (и не только) боятся, как огня.

Представь: группа выступает, старается, а зал молча стоит, не подпевает и никак не поддерживает выступление. Все вокруг погружается в темноту, и музыканты выступают для равнодушных зрителей. Страшно, правда?

Причиной такого поведения поклонников могут стать: несогласие слушателей с действиями группы, осуждение их за какие-либо поступки. К счастью, с нашими BTS этого никогда не случалось. И мы надеемся, что и не случится! Ведь АРМИ уважают труд айдолов и никогда их не предадут.

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