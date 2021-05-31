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Почему в меню BTS в McDonalds не включили любимое мороженое Ви МакФлури Орео?

Почему в меню BTS в McDonalds не включили любимое мороженое Ви МакФлури Орео?

Как только АРМИ узнали о том, что BTS собираются сделать коллаборацию с рестораном быстрого питания McDonalds, где будет выставлено специальное меню BTS, они не могли дождаться даты выхода очередного подарка от «Бантан» и уже заранее распланировали время, для того, чтобы забежать в «МакДак» первыми и отхватить вкусный обед, сделанный кумирами.


Итак, посмотрим, что же туда входит. 10 кусочков Чикен МакНаггетс (отлично!), средний картофель фри (уже текут слюнки), кола, два новых соуса Каджун и Сладкий Чили… (Прекрасно! Но где МакФлури со вкусом Орео?!). Увы, он не включен в BTS-обед, но заботливые сотрудники специально запаслись большим количеством порций мороженого, так как знали, что спрос на него среди фанатов азиатской группы резко возрастет. Такой ажиотаж вызван Тэхёном (Taehyung) и его любовью к этой потрясающей сладости.

Однажды Тае прибежал в McDonalds и постарался сделать заказ для своих друзей из группы на английском языке, отметив при этом, что покупает МакФлури только «для себя одного». Фанаты были очарованы «обжоркой» ТТ и сразу же решили попробовать любимое морожено артиста, опустошив все рестораны «МакДака». «Очень зря, что его не включили в меню, это же самый топовый предмет», «Хорошо, что можно дозаказать всегда отдельно. Я должен попробовать все», — высказались поклонники Вишни.


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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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