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Правительство рассмотрит предложение Общественной палаты о присвоении аэропорту Абакана имени Василия Тихонова.

Правительство рассмотрит предложение Общественной палаты о присвоении аэропорту Абакана имени Василия Тихонова.

Правительство предложило Минобороны, Минтрансу и Росреестру рассмотреть предложение о присвоении международному аэропорту Абакан имени Героя Советского Союза Василия Тихонова.

Заместитель председателя Правительства РФ Алексей Оверчук направил Минобороны, Минтрансу и Росреестру просьбу рассмотреть предложение ОП РФ о присвоении международному аэропорту Абакан имени Василия Тихонова, генерал-лейтенанта авиации, Героя Советского Союза, ветерана Великой Отечественной войны.

Ранее в результате проведенного в республике конкурса по выбору имени выдающегося соотечественника для присвоения международному аэропорту Абакан победило имя героического военачальника — за него отдали голоса почти 14 тысяч земляков.

Конкурс проходил в три этапа с 10 марта по 26 апреля 2021 года. В апреле был сформирован финальный список имен. В шорт-лист конкурса, помимо Василия Тихонова, вошли заслуженный пилот России Петр Аткнин и двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта по вольной борьбе Иван Ярыгин.

Василий Тихонов – Герой Советского Союза. С октября 1942 года – командир 751-го дальнебомбардировочного авиационного полка, во главе его участвовал в битве за Москву. С мая 1943 года и до конца войны – командир 8-й гвардейской авиационной дивизии дальнего действия. Под его командованием дивизия выполнила свыше шести тыс. боевых вылетов. 

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По материалам: uposters.ru

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