Правительство России направит свыше 144,6 млрд рублей на создание новых мест в школах

Алексей Вольцев

Правительство Российской Федерации направит свыше 144,6 миллиарда рублей на создание новых мест в школах, сообщается на сайте российской кабмина.

Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

С помощью господдержки до конца 2024 года планируется создать около 650 тысяч дополнительных учебных мест. Речь идет как о строительстве новых школ, так и о переоснащении действующих образовательных учреждений. К этой работе также планируется привлекать инвесторов и социально ориентированный бизнес.

Распределением субсидий по регионам займется Министерство просвещения Российской Федерации.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Правительству рассчитать потребность в дополнительных местах в общеобразовательных учреждениях, поскольку количество школьников увеличивается.

Работа ведется в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».