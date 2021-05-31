Правительство России направит свыше 144,6 млрд рублей на создание новых мест в школах
Правительство Российской Федерации направит свыше 144,6 миллиарда рублей на создание новых мест в школах, сообщается на сайте российской кабмина.
Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.
С помощью господдержки до конца 2024 года планируется создать около 650 тысяч дополнительных учебных мест. Речь идет как о строительстве новых школ, так и о переоснащении действующих образовательных учреждений. К этой работе также планируется привлекать инвесторов и социально ориентированный бизнес.
Распределением субсидий по регионам займется Министерство просвещения Российской Федерации.
Ранее президент России Владимир Путин поручил Правительству рассчитать потребность в дополнительных местах в общеобразовательных учреждениях, поскольку количество школьников увеличивается.
Работа ведется в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».