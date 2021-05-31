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Правительство России направит свыше 144,6 млрд рублей на создание новых мест в школах

Правительство России направит свыше 144,6 млрд рублей на создание новых мест в школах

Правительство Российской Федерации направит свыше 144,6 миллиарда рублей на создание новых мест в школах, сообщается на сайте российской кабмина. 

Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

С помощью господдержки до конца 2024 года планируется создать около 650 тысяч дополнительных учебных мест. Речь идет как о строительстве новых школ, так и о переоснащении действующих образовательных учреждений. К этой работе также планируется привлекать инвесторов и социально ориентированный бизнес.

Распределением субсидий по регионам займется Министерство просвещения Российской Федерации. 

Ранее президент России Владимир Путин поручил Правительству рассчитать потребность в дополнительных местах в общеобразовательных учреждениях, поскольку количество школьников увеличивается.

Работа ведется в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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