Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тайно женился

Вадим Карасев

Британские СМИ сообщили о свадьбе 56-летнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и его 33-летней возлюбленной Кэрри Саймондс. Церемония была тайной и прошла в Вестминстерском соборе, а приглашено на нее было всего 30 человек из числа самых близких друзей и родственников пары — на такие меры паре пришлось пойти из-за пандемии коронавируса.





Борис Джонсон и Кэрри Саймондс

На свадьбе Бориса и Кэрри также присутствовал их годовалый сын Уилфред. При этом никто из подчиненных Джонсона не знал о предстоящей церемонии. Очевидцы утверждают, что специально для Джонсона и Саймондс Вестминстерский собор закрыли на время торжества. Сама церемония продолжалась около полутора часов: влюбленные подошли к алтарю под классическую музыку, обменялись клятвами и закрепили союз нежным поцелуем.

Он был невероятно счастлив, выглядел очень хорошо и был в нарядном костюме. Она шла по проходу, а он буквально не сводил с нее глаз. Они зачитали клятвы, а затем поцеловались. Пара выглядела безумно влюбленной и счастливой,

— рассказал очевидец торжества в беседе с The Sun.





Для Бориса Джонсона этот брак стал третьим, а вот Кэрри Саймондс пошла под венец впервые. О романе Бориса и Кэрри, которая ранее работала в штабе политика на выборах мэра Лондона в 2012 году, стало известно в начале 2019 года. Через год пара объявила о помолвке и скором пополнении в семье.

Сын Бориса и Кэрри Уилфред появился на свет в апреле 2020-го. Для Бориса Джонсона официально этот ребенок стал пятым, при этом в прессе ходят слухи, что у премьер-министра есть еще несколько внебрачных детей.



