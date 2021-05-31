Провал года! За что в Сети критикую «Холостяка»?

Влада Некрасова

Финал шоу «Холостяк» сегодня является одной из самых обсуждаемых тем в Сети. На протяжении нескольких месяцев зрители наблюдали за развитием любовных отношений Тимати с участницами. И вот вчера стало известно, что музыкант выбрал Екатерину Сафарову. И теперь на них вылился жуткий негатив.

Пользователи сети считают, что это настоящий «провал года». Ведь весь сезон общение Тимати с девушками выглядело наигранным. У некоторых даже создавалось впечатление, что участницы заранее учили ответы на его вопросы. Кроме того, на официально странице шоу «Холостяк» в Instagram модераторы тут же удаляют негативные отзывы о шоу.

К слову, в финале поцелуй Тимати и Екатерины выглядел робким и ненастоящим. Пара мило поцеловалась в щечку, хотя в предыдущих сезонах между парой чувствовалась страсть и любовь. Вопрос, встречаются ли Тимати и Екатерина в реальной жизни, сейчас остается главной загадкой проекта.

«Ну, а ответ на главный вопрос? Вы еще вместе или нет?», «Поцелуй ненастоящий», «Все ради камер или реально вместе?» – негодуют пользователи.

@minimichka

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