Ритуал на трансформацию негативной жизненной ситуации

Вадим Карасев

Решить сложную ситуацию, справиться с негативом и найти выход из затруднительного положения поможет эффективный ритуал. С его помощью получится изменить события в лучшую сторону и быстро найти верное решение.

Ритуал на трансформацию негативной ситуации помогает внести ясность, найти выход из сложившегося положения и придать любому делу позитивную окраску. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют взять эту практику себе на заметку, чтобы в трудную минуту не оставаться без поддержки и надежды на лучшее.

Что нужно для проведения ритуала

Провести ритуал можно в любое время, когда это необходимо. Для этого понадобятся следующие вещи:

зола или табак;три маленькие белые свечи;небольшая картонная коробочка;веточка полыни.

Подготовленные компоненты раскладывают на столе, застеленном чистой светлой тканью, и приступают к выполнению ритуала.

Как провести ритуал трансформации негатива

Ритуал проводят последовательно, соблюдая все пункты, чтобы получить желаемый результат. Важно не только провести ритуал, но и верить в то, что успех придет в жизнь и невзгоды трансформируются в удачу.

1. Три свечи ставят треугольником и зажигают от одной спички, в центр помещают картонную коробочку. Всматриваясь в пламя, представляют себе неприятную ситуацию во всех подробностях, концентрируясь не на негативе, а на своем положении в целом.

2. После того, как свечи начнут «плакать», берут золу или табак в горсть, подносят к лицу и шепчут на порошок свою проблему, а затем высыпают в подготовленную емкость.

3. В левую руку берут свечу слева от себя, выливают воск на порошок, приговаривая: «Беду свою воском горючим заливаю, поражений больше не знаю». Затем берут следующую свечу, образующую вершину треугольника. Ее также наклоняют над емкостью, сливая воск и приговаривая: «Решение найду, проблемы разрешу». Затем правой рукой берут последнюю свечу, льют воск и произносят: «Негатив в позитив трансформирую, решение верное принимаю, поражений больше не знаю».

4. Пока воск не успел застыть, его перемешивают, а затем кладут сверху полынь со словами: «Боль моя уходит, горечи не остается. Дела идут как надо, жизнь налаживается, путь очищается, разум просветляется».

5. Остатками воска заливают полынь, тушат свечи пальцами, кладут их в коробочку и плотно ее закрывают. Ее выносят после заката из дома, оставляют на безлюдном пустыре или закапывают под пнем со словами: «Никому мои беды не достанутся и от меня отстанут. Здесь оставайтесь, ни к кому не цепляйтесь». Домой важно идти, не оборачиваясь и не произнося ни слова до тех пор, пока не будет закрыта дверь в дом за спиной.