RM жестоко обманул АРМИ

Анастасия Иванова

Парень наврал поклонникам о своих планах.

АРМИ прислушиваются ко всему, что говорят их кумиры – группа BTS. В том числе фанаты запоминают об обещаниях, которые дают ребята. Например, RM недавно уличили во лжи. В последний раз, когда парень красил волосы в розовый цвет, он говорил о том, что розовые волосы – это его «темное прошлое». Именно поэтому он заявлял, что никогда больше не выберет эту краску для своего образа. Он отметил это в 2020 году.

Однако уже в 2021 году он нарушил собственное обещание, обманув тем самым своих фанатов. RM снова предстал с розовыми волосами. Журналисты узнали у него, почему он поменял свое мнение.

RM отметил, что «люди меняются» и заявил, что его поклонники тоже «могут измениться». Однако коллеги по группе поддерживают его. Например, Чимин (Jimin) подчеркнул, что другу идут розовые волосы, и это красиво. Но поклонники все равно чувствуют себя обманутыми. АРМИ обсуждают, зачем говорить одно, а после – нарушать свое слово. По мнению людей, RM теперь может так поступить и не с мелочью, а с чем-то более масштабным.

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