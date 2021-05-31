Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

RM жестоко обманул АРМИ

RM жестоко обманул АРМИ

Парень наврал поклонникам о своих планах.

АРМИ прислушиваются ко всему, что говорят их кумиры – группа BTS. В том числе фанаты запоминают об обещаниях, которые дают ребята. Например, RM недавно уличили во лжи. В последний раз, когда парень красил волосы в розовый цвет, он говорил о том, что розовые волосы – это его «темное прошлое». Именно поэтому он заявлял, что никогда больше не выберет эту краску для своего образа. Он отметил это в 2020 году.


Однако уже в 2021 году он нарушил собственное обещание, обманув тем самым своих фанатов. RM снова предстал с розовыми волосами. Журналисты узнали у него, почему он поменял свое мнение.

RM отметил, что «люди меняются» и заявил, что его поклонники тоже «могут измениться». Однако коллеги по группе поддерживают его. Например, Чимин (Jimin) подчеркнул, что другу идут розовые волосы, и это красиво. Но поклонники все равно чувствуют себя обманутыми. АРМИ обсуждают, зачем говорить одно, а после – нарушать свое слово. По мнению людей, RM теперь может так поступить и не с мелочью, а с чем-то более масштабным.

Подпишись на нас в Яндекс Новостях
# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

Как кошки лечат и отводят беду: факты и приметы
Как кошки лечат и отводят беду: факты и приметы
ЦБ хочет обязать платежные сервисы к интеграции с картой "Мир"
ЦБ хочет обязать платежные сервисы к интеграции с картой "Мир"
В мире зафиксирован минимум COVID-случаев с марта
В мире зафиксирован минимум COVID-случаев с марта
Обнаружен гриб, убивающий опасного паразита пчел
Обнаружен гриб, убивающий опасного паразита пчел
Гарик Харламов подогрел слухи о романе с актрисой Екатериной Ковальчук
Гарик Харламов подогрел слухи о романе с актрисой Екатериной Ковальчук
Оксана Акиньшина опубликовала видео с Данилой Козловским в соцсети на фоне слухов об их романе
Оксана Акиньшина опубликовала видео с Данилой Козловским в соцсети на
В 2021 году в Брянске появится еще один центр цифрового образования «IT-куб»
В 2021 году в Брянске появится еще один центр цифрового образования
В Архангельской области в рамках проведения акции «Сад памяти» уже высажены 216 тысяч деревьев
В Архангельской области в рамках проведения акции «Сад памяти» уже
Школы получат адресную помощь для достижения цели по вхождению России в число ведущих стран мира по качеству общего образования
Школы получат адресную помощь для достижения цели по вхождению России
Мраморный череп из немецкого замка оказался подлинной работой Бернини
Мраморный череп из немецкого замка оказался подлинной работой Бернини
"Я для всех разлучница": солистка Little Big впервые призналась в романе с Ильей Прусикиным
"Я для всех разлучница": солистка Little Big впервые призналась в
«Их слава уйдет», — кто займет место BTS на мировой арене, когда они будут служить в армии?
«Их слава уйдет», — кто займет место BTS на мировой арене, когда они

Топ на сегодня

Израиль внес Украину в список стран с максимальным риском COVID
Израиль внес Украину в список стран с максимальным риском COVID
Одноклассники Шуги рассказали, каким он был в школе: «Такой страстный! Но пел самый глупый рэп на свете»
Одноклассники Шуги рассказали, каким он был в школе: «Такой
Костин: предварительное голосование "Единой России" станет самым массовым в истории партийной системы
Костин: предварительное голосование "Единой России" станет самым
Средства с SPF-защитой, которые действительно работают
Средства с SPF-защитой, которые действительно работают
От цветотерапии до магии: смотрим лукбуки с новыми коллекциями нижнего белья
От цветотерапии до магии: смотрим лукбуки с новыми коллекциями

Еще по теме

Чимин объяснил, почему перестал общаться с АРМИ в социальных сетях
Парни из BTS рассказали, почему АРМИ никогда не увидят их с бородой
В сети обнародовали историю, как Ви издевался над АРМИ и заставил покрасить его волосы голубым цветом
ТОП-4 раза, когда АРМИ подлизались к BTS