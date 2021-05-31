Школы получат адресную помощь для достижения цели по вхождению России в число ведущих стран мира по качеству общего образования

Алексей Вольцев

В рамках I Всероссийской конференции (съезда) руководителей муниципальных органов управления образованием в Москве Министр просвещения Сергей Кравцов озвучил, что Минпросвещения планирует в следующем году организовать мотивирующий мониторинг муниципалитетов по аналогии с уже существующим региональным, информирует пресс-служба ведомства.

«Мотивирующий мониторинг уже есть для регионов, и мы сделаем его для всех муниципалитетов. Речь идёт о том, чтобы мы собрали все данные по каждому региону. Критерии будут касаться организации работы с учителями, с талантливыми детьми, детьми с ОВЗ, проведения ОГЭ, ЕГЭ, строительства школ, реализации нацпроекта «Образование» и других аспектов. В следующем году мы проведём мониторинг для муниципалитетов», – пояснил Сергей Кравцов.

Глава Минпросвещения России также отметил необходимость повышения квалификации начальников муниципальных органов управления образованием, таким образом будет формироваться кадровый резерв для региональных органов управления сферой образования.

Министр подчеркнул, что показатели каждой школы, каждого муниципалитета имеют значение для достижения цели по вхождению России в число ведущих стран мира по качеству общего образования.

Сергей Кравцов обозначил также основные задачи государственной образовательной политики на сегодня: апробация примерной программы воспитания, введение ставки помощника директора по воспитательной работе в десяти пилотных регионах, проект по реализации цифровой образовательной среды в 15 пилотных регионах, изменения в сфере СПО, связанные с переориентированием программ в соответствии с запросами региональных рынков труда.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о работе со школами, которые демонстрируют слабый образовательный результат. Он также особо отметил избыточность количества контрольных работ в некоторых школах.

Заместитель Министра просвещения Татьяна Васильева обратила внимание представителей муниципалитетов на важнейшие этапы реализации нацпроекта «Образование».

Директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Евгений Семченко сообщил о проведённой Минпросвещения России проверке школьных учебников по истории и отдельной проверке рабочих предметных программ в школах с низкими образовательными результатами. Было проанализировано более 2500 рабочих программ по предмету «История» для старших классов. По итогам проверки в 70% программ выявлены серьёзные проблемы, требующие решения.

Он особо подчеркнул необходимость повышения уровня предметной и методической подготовки учителей, совершенствования содержания образования, а также формирования культуры управления качеством образования среди руководителей всех уровней.