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Стало известно, сколько денег заработал «Челси» после победы в Лиге чемпионов

Стало известно, сколько денег заработал «Челси» после победы в Лиге чемпионов
Вчера «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и завоевал трофей Лиги чемпионов. Помимо золотых медалей лондонский клуб получит неплохие деньги за победу в главном евротурнире.

За попадание в групповой раунд команда получила 13,14 миллионов фунтов. Каждая победа на групповом этапе приносит 2,32 миллиона, а ничья – 770 тысяч. За выход в 1/8 финала клуб получает 8,16 миллионов, за выход в четвертьфинал – 9 миллионов, а за полуфинал – 10,3 миллионов. Победа в финале принесла «Челси» 16 миллионов фунтов.
В итоге лондонский клуб заработал в Лиге чемпионов чуть меньше 70 миллионов фунтов.
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

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