Тимати о Екатерине Сафаровой: «Лучший друг»

Влада Некрасова

На выходных зрители шоу «Холостяк» узнали имя победительницы проекта. Екатерина Сафарова одержала победу и получила кольцо от Тимати. И пока поклонники гадают, стали ли они встречаться в реальной жизни, Тимур решил рассказать о жизни с Екатериной.

По его словам, практически с самого начала проекта он знал, к кому лежит его душа. Однако правила шоу таковы, что нужно держать интригу до самого финала. К слову, только Екатерине Сафаровой из всех девушек на проекте Тимати отправил смс на Новый год. Таким образом, он дал ей понять, что она ему не безразлична.

«Катя настоящая на все сто и один процент. Говорит ровно то, что думает, делает так, как чувствует и живет здесь и сейчас. Ни разу не позволила себе негативных высказываний в чей-то адрес, ни в ходе проекта, ни за его пределами», — заявил музыкант.

Больше всего Тимати ценит в Екатерине легкость и крепкий стержень. Несмотря на все трудности, Сафаровой удалось остаться не угрюмым и тяжелым человеком. Тимур считает, что такой позитивный настрой внушила ей мама.

«Хотел вроде продолжить про: целеустремленная, разносторонняя и умеющая расположить вокруг себя людей в любой точке света… Но вдруг понял, что сейчас уже начинает звучать как поздравление с Днем Рождения лучшего друга, а это совсем (от слова вообще) не то, что я хотел тебе сейчас сказать. Мне очень с тобой повезло», — заключил Тимур.

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