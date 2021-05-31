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«У меня есть молодой человек. Он – моя судьба», – Айза

«У меня есть молодой человек. Он – моя судьба», – Айза

Еще недавно Айза Долматова громко расставалась с певцом Олегом Майами, а уже сегодня заявляет, что у нее появился новый молодой человек. И, кажется, у них все серьезно.

Всего несколько недель назад Айза выставляла страдающие посты по своему эск-избраннику. Однако теперь Олег в прошлом! И теледивы новый роман. В беседе с журналистами Айза раскрыла подробности своей личной жизни.


«Да, у меня есть молодой человек. Мы в отношениях, и он– моя судьба», – загадочно прокомментировала Айза свои отношения.

Личность избранника девушка оглашать не стала. Но не так давно Айза целовалась с молодым симпатичным парнем из TikTok. Им стал рэп-исполнитель Илья Blanko. Романтический ролик, на котором парочка нежно обнималась и целовалась в губы, появился пару недель назад. Правда, Айза тогда поспешила успокоить поклонников и заявила, что пока хочет насладиться одиночеством.

Кажется, теледива наконец обрела внутреннюю гармонию и силу, которой смогла поделиться с партнером. Будем надеется, что на этот раз у Айзы будет все серьезно.

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По материалам: popcake.tv

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