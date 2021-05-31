Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В мире зафиксирован минимум COVID-случаев с марта

В мире зафиксирован минимум COVID-случаев с марта
В мире обнаружили 398 811 инфицированных коронавирусом. Этот показатель - самый низкий с середины марта. 15 марта было зарегистрировано около 339 тысяч новых инфицированных, согласно данным Worldometers.

Так, в Индии выявлено 153 485 новых заражений, в Бразилии - 43 520, в Аргентине - 21 346, в Колумбии - 20 218.

А в России – 9 694. Это, кстати, максимальный суточный прирост с 19 марта, когда выявили 9 699 заболевших граждан.
Украина находится на 33 месте в мире по количеству заболевших (1 703). Среди стран Европы наше государство занимает восьмое место.

За сутки на планете от инфекции скончались 8 319 человек. Всего вирус с начала пандемии унес жизни 3 556 957 человек.

Украина по ежедневному количеству смертей занимает в мире 17 место в мире, а в Европе - второе.

Болезнь побороли 153 154 743 человека.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Как кошки лечат и отводят беду: факты и приметы
Как кошки лечат и отводят беду: факты и приметы
ЦБ хочет обязать платежные сервисы к интеграции с картой "Мир"
ЦБ хочет обязать платежные сервисы к интеграции с картой "Мир"
В мире зафиксирован минимум COVID-случаев с марта
В мире зафиксирован минимум COVID-случаев с марта
Обнаружен гриб, убивающий опасного паразита пчел
Обнаружен гриб, убивающий опасного паразита пчел
Гарик Харламов подогрел слухи о романе с актрисой Екатериной Ковальчук
Гарик Харламов подогрел слухи о романе с актрисой Екатериной Ковальчук
Оксана Акиньшина опубликовала видео с Данилой Козловским в соцсети на фоне слухов об их романе
Оксана Акиньшина опубликовала видео с Данилой Козловским в соцсети на
В 2021 году в Брянске появится еще один центр цифрового образования «IT-куб»
В 2021 году в Брянске появится еще один центр цифрового образования
В Архангельской области в рамках проведения акции «Сад памяти» уже высажены 216 тысяч деревьев
В Архангельской области в рамках проведения акции «Сад памяти» уже
Школы получат адресную помощь для достижения цели по вхождению России в число ведущих стран мира по качеству общего образования
Школы получат адресную помощь для достижения цели по вхождению России
Мраморный череп из немецкого замка оказался подлинной работой Бернини
Мраморный череп из немецкого замка оказался подлинной работой Бернини
"Я для всех разлучница": солистка Little Big впервые призналась в романе с Ильей Прусикиным
"Я для всех разлучница": солистка Little Big впервые призналась в
«Их слава уйдет», — кто займет место BTS на мировой арене, когда они будут служить в армии?
«Их слава уйдет», — кто займет место BTS на мировой арене, когда они

Топ на сегодня

Израиль внес Украину в список стран с максимальным риском COVID
Израиль внес Украину в список стран с максимальным риском COVID
Одноклассники Шуги рассказали, каким он был в школе: «Такой страстный! Но пел самый глупый рэп на свете»
Одноклассники Шуги рассказали, каким он был в школе: «Такой
Костин: предварительное голосование "Единой России" станет самым массовым в истории партийной системы
Костин: предварительное голосование "Единой России" станет самым
Средства с SPF-защитой, которые действительно работают
Средства с SPF-защитой, которые действительно работают
От цветотерапии до магии: смотрим лукбуки с новыми коллекциями нижнего белья
От цветотерапии до магии: смотрим лукбуки с новыми коллекциями

Еще по теме

В мире зафиксирован самый низкий недельный прирост заражений коронавирусом
Мексика вышла на второе место в мире по числу умерших от Covid за сутки
Индия вышла на второе место в мире по суточному приросту зараженных
В мире за сутки зарегистрировано рекордное число новых случаев коронавируса