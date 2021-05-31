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В Правительстве заявили о планах повысить налоги для металлургов

В Правительстве заявили о планах повысить налоги для металлургов

11:10  Автор: Кристина Стащенко



Доходы металлургов в 2020 году увеличились, они получили около 100 миллиардов рублей сверхприбыли и должны вернуть эти деньги в федеральный бюджет в виде налогов, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Мы видим, что в ковидный год, отчётность сейчас пришла, доходы металлургов выросли в разы, это неплохо. Плохо то, что они все подняли цены на внутреннем рынке в соответствии с ростом мировых цен. Мы посчитали, что металлурги нахлобучили бюджет в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 миллиардов рублей по году. Я считаю, они должны вернуть эти деньги в виде налога», — сказал он в интервью телеканалу РБК.

По мнению Белоусова, металлурги понимают, что должны будут вернуть эти деньги, так как у государства есть инструменты воздействия на отрасль. «У нас рынок свободный, но государство имеет все возможности установить налоги таким образом, чтобы то, что они получили, у них забрать. Это мы и сделаем, думаю», — уточнил вице-премьер. 

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Он также рассказал, что власти готовы рассмотреть изменение налогообложения металлургической отрасли. В данной ситуации, по словам Белоусова, более эффективно будет повысить НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых. — Прим. ред.).

«Классический способ борьбы с таким разрывом между внутренними и мировыми ценами — это экспортная пошлина либо модифицированная экспортная пошлина, такая как демпфер. Я против того, чтобы вводить такого рода инструменты против металлургов, уж лучше НДПИ повысить, потому что рынки забиты и ряд наших коллег-конкурентов, например американцы, да и европейцы тоже, прорабатывают или уже ввели компенсационные меры так называемые против наших экспортёров — это импортная пошлина», — пояснил вице-премьер.

Ранее о том, что металлурги получают избыточную прибыль, говорил и замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. В связи с этим в ведомстве предложили увеличить экспортную пошлину на лом вдвое — с 45 до 90 евро за тонну, так как большинство металлургических компаний работает именно на нём.


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По материалам: pnp.ru

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