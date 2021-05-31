Владимир Путин поручил довести до конца вопрос о контроле родительскими комитетами питания в школах

Анастасия Иванова

Президент России Владимир Путин поручил довести до конца вопрос о контроле питания в школах родительскими комитетами, сообщает ТАСС.

Об этом глава государства заявил в ходе встречи с уполномоченным при президенте России по правам ребенка Анной Кузнецовой.

На встрече Анна Кузнецова доложила президенту о нарушениях, которые были выявлены во время проверок в школах. В частности, по ее словам, в некоторых учреждениях «вместо обеда выдавали меню завтрака».

«Стоимость разная, и дети как бы сыты. Но на здоровье детей такая подмена не очень хорошо сказывается, тем более что это нарушение закона», – сказала Анна Кузнецова.

По ее словам, аппарат уполномоченного провел вместе с Генпрокуратурой «масштабные проверки по образовательным организациям» и сейчас школы постепенно устраняют найденные нарушения.

«Я уже говорил об этом: ясно, что это вопрос тонкий, требующий постоянного внимания со стороны санитарных врачей, тем не менее доступ родительских комитетов к организации питания, к его качеству вполне обоснован. И это нужно довести до конца», – подчеркнул Владимир Путин.

В соответствии с задачей, поставленной президентом Российской Федерации в послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года, все учащиеся начальных классов (с 1-го по 4-й) должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день.

Министерством просвещения Российской Федерации проведена соответствующая работа для того, чтобы с текущего учебного года нормы, закрепляющие обеспечение всех младшеклассников бесплатным горячим питанием, распространялись на все регионы страны. Бесплатное горячее питание в настоящее время получают 100 процентов учеников начальных классов российских школ.