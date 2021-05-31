Власти Китая разрешили семьям иметь троих детей

Вадим Карасев

Власти Китая приняли решение разрешить семьям заводить троих детей. Так правительство хочет остановить старение населения и приближение демографического кризиса, сообщает агентство Xinhua.

"В свете меняющейся ситуации в области демографии нашей страны ЦК КПК последовательно принимал различные решения: сначала единственным в семье детям было разрешено иметь двух детей, затем политика, разрешающая иметь двух детей, была распространена на всех остальных граждан. Это дало положительные результаты. В то же время численность населения нашей страны огромна, в последние годы процесс старения населения усилился", — сказано в опубликованном по итогам заседания Политбюро ЦК КПК документе.



Гражданам также планируют предоставить "меры поддержки, которые будут способствовать улучшению структуры населения страны, выполнению стратегии по активному противодействию стареющему населению и сохранению преимущества и обеспеченности человеческих ресурсов". Какие именно действия будут предприниматься - не уточняется, так же как и то, когда решение вступит в силу.

С 1979 по 2015 год китайские власти проводили демографическую политику "одна семья - один ребенок" с целью ограничить рост численности населения. Однако в 2016 году страна отказалась от этой политики и семьям разрешили иметь двух детей.