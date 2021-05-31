Володин: Госдума в течение недели выработает предложения в связи с ростом цен на металл

Алексей Вольцев

15:05 Автор: Ольга Шульга

Государственная Дума в течение недели выработает предложения в связи с зафиксированным ростом цен на внутреннем рынке металла. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэкономразвития в этой ситуации недорабатывают, написал в своём Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Они (решения — Прим., ред.) могут быть разные. Но совершенно очевидно, что недопустимо, когда на внутреннем рынке необоснованно растёт цена на продукцию, а компании получают сверхдоходы, прекрасно понимая за чей счёт», — отметил спикер.

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По мнению Вячеслава Володина, в этой ситуации недорабатывают ФАС и Министерство экономического развития, «которые должны были ещё месяц назад внести необходимые предложения, чтобы остановить рост цен».

Председатель Госдумы напомнил, что 25 мая на пленарном заседании депутаты говорили о том, что стоимость металла выросла от 50 процентов и выше, на кровельное железо и другие металлические изделия зафиксирован ещё больший рост. «Это повлекло дополнительные расходы наших граждан, государства. Сказалось в том числе на стоимости жилья в новостройках», — подчеркнул спикер.

Поручение проанализировать причины роста цен на стройматериалы уже дано Комитету Госдумы по контролю и Регламенту, уточнил Вячеслав Володин.

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