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Володин: Госдума в течение недели выработает предложения в связи с ростом цен на металл

Володин: Госдума в течение недели выработает предложения в связи с ростом цен на металл

15:05  Автор: Ольга Шульга



Государственная Дума в течение недели выработает предложения в связи с зафиксированным ростом цен на внутреннем рынке металла. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэкономразвития в этой ситуации недорабатывают, написал в своём Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Они (решения — Прим., ред.) могут быть разные. Но совершенно очевидно, что недопустимо, когда на внутреннем рынке необоснованно растёт цена на продукцию, а компании получают сверхдоходы, прекрасно понимая за чей счёт», — отметил спикер.

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По мнению Вячеслава Володина, в этой ситуации недорабатывают ФАС и Министерство экономического развития, «которые должны были ещё месяц назад внести необходимые предложения, чтобы остановить рост цен».

Председатель Госдумы напомнил, что 25 мая на пленарном заседании депутаты говорили о том, что  стоимость металла выросла от 50 процентов и выше, на кровельное железо и другие металлические изделия зафиксирован ещё больший рост.   «Это повлекло дополнительные расходы наших граждан, государства. Сказалось в том числе на стоимости жилья в новостройках», — подчеркнул спикер.

Поручение проанализировать причины роста цен на стройматериалы уже дано Комитету Госдумы по контролю и Регламенту, уточнил Вячеслав Володин.


#цены


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По материалам: pnp.ru

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