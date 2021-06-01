100% учеников младших классов обеспечены горячим питанием – Сергей Кравцов

Анастасия Иванова

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов информировал, что по поручению президента РФ в 2020/21 учебном году все ученики младших классов были обеспечены бесплатным горячим питанием.

«Все 100% младшеклассников – это свыше 7 миллионов человек – были обеспечены горячими завтраками и обедами», – заявил он в ходе пресс-конференции в ТАСС.

Министр отметил, что была проведена модернизация 5 тысяч школьных столовых и порядка 10 тысяч пищеблоков.

К работе по составлению меню и к контролю обеспечения школьников питанием привлечены также родители.

В соответствии с задачей, поставленной Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года, все учащиеся начальных классов (с 1-го по 4-й) должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день.