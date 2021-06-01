Агата Муцениеце, Даня Милохин, Варвара Шмыкова и другие на премии Glamour Influencers Awards — 2021

Вадим Карасев

Вчера в видовом ресторане О2 Lounge на крыше столичного отеля The Ritz-Carlton с размахом прошла четвертая по счету премия Glamour Influencers Awards, на которой по традиции были отмечены законодатели актуальных трендов в мире digital.

Пропустить это событие, несмотря на по-осеннему промозглую погоду в Москве, не смогли Агата Муцениеце, Даня Милохин, Варвара Шмыкова, Наталья Подольская, Катерина Шпица, Слава Марлоу, Сюзанна Варнина, Надежда Сысоева и многие другие. Темой вечера стали 1990-е, поэтому большинство гостей соблюли дресс-код и выбрали яркие наряды в духе того времени.





Агата Муцениеце









Даня Милохин









Даня Милохин и Слава Марлоу





Варвара Шмыкова









Полина Аскери









Наталья Подольская





Катерина Шпица









Екатерина Одинцова





Дина Немцова





Екатерина Волкова





Аврора





Аня Pokrov

Ведущими церемонии стали главный редактор журнала Glamour Иляна Эрднеева и Иван Чуйков. Именно они весь вечер поднимали настроение гостям и объявляли лауреатов со сцены. Кстати, в этом году по традиции представили новую номинацию — на этот раз в ней отметили самых выдающихся стримеров года.





Иляна Эрднеева, Ани Лорак, певица IOWA





Иван Чуйков и Наталья Давыдова





Мария Миногарова





Группа Cosmos Girls





Катерина Шпица с мужем Русланом Пановым





Эва Вострокнутова

В перерывах между вручением наград свои музыкальные номера представили начинающие музыканты, в их числе были Даня Милохин, Аня Pokrov и Дора. Под песню последней "Втюрилась" тиктокеры устроили на крыше столичного отеля настоящую танцевальную вакханалию. На этом вечеринка не закончилась: когда все награды нашли своих обладателей, за диджейский пульт встала Эва Вострокнутова. Зажигательный сет модного столичного диджея заставил раскрепоститься на танцполе даже самых скромных.





Надежда Сысоева





Мария Кравченко





Катя Адушкина





Анна Хилькевич





Иляна Эрднеева

Список победителей премии Glamour Influencers Awards — 2021

#GLAM_PROЮМОР — Антон Шастун#GLAM_ЖУРНАЛИСТИКА — Саша Сулим (YouTube-канал "Редакция")#GLAM_ПОДКАСТ — Мари Новосад (подкаст "Секс с Мари")#GLAM_PROBEAUTY — Карина Карамбейби#GLAM_PROFASHION — Георгий Карцев#GLAM_СЕРИАЛ — "Топи" (режиссер Владимир Мирзоев)#GLAM_ЗВЕЗДАONLINE — Агата Муцениеце#GLAM_PROMUSIC — Даня Милохин и Слава Марлоу #GLAM_YOUTUBE — Аня Pokrov#GLAM_GAMING — Амина Tenderlybae Мирзоева#GLAM_ПРОРЫВ — Екатерина Емельяненко





Алексей Жидковский





Иван Чуйков





Сюзанна Варнина





Юлия Паршута





Анна Александрова