Агата Муцениеце, Даня Милохин, Варвара Шмыкова и другие на премии Glamour Influencers Awards — 2021
Вчера в видовом ресторане О2 Lounge на крыше столичного отеля The Ritz-Carlton с размахом прошла четвертая по счету премия Glamour Influencers Awards, на которой по традиции были отмечены законодатели актуальных трендов в мире digital.
Пропустить это событие, несмотря на по-осеннему промозглую погоду в Москве, не смогли Агата Муцениеце, Даня Милохин, Варвара Шмыкова, Наталья Подольская, Катерина Шпица, Слава Марлоу, Сюзанна Варнина, Надежда Сысоева и многие другие. Темой вечера стали 1990-е, поэтому большинство гостей соблюли дресс-код и выбрали яркие наряды в духе того времени.
Ведущими церемонии стали главный редактор журнала Glamour Иляна Эрднеева и Иван Чуйков. Именно они весь вечер поднимали настроение гостям и объявляли лауреатов со сцены. Кстати, в этом году по традиции представили новую номинацию — на этот раз в ней отметили самых выдающихся стримеров года.
В перерывах между вручением наград свои музыкальные номера представили начинающие музыканты, в их числе были Даня Милохин, Аня Pokrov и Дора. Под песню последней "Втюрилась" тиктокеры устроили на крыше столичного отеля настоящую танцевальную вакханалию. На этом вечеринка не закончилась: когда все награды нашли своих обладателей, за диджейский пульт встала Эва Вострокнутова. Зажигательный сет модного столичного диджея заставил раскрепоститься на танцполе даже самых скромных.
Список победителей премии Glamour Influencers Awards — 2021
#GLAM_PROЮМОР — Антон Шастун#GLAM_ЖУРНАЛИСТИКА — Саша Сулим (YouTube-канал "Редакция")#GLAM_ПОДКАСТ — Мари Новосад (подкаст "Секс с Мари")#GLAM_PROBEAUTY — Карина Карамбейби#GLAM_PROFASHION — Георгий Карцев#GLAM_СЕРИАЛ — "Топи" (режиссер Владимир Мирзоев)#GLAM_ЗВЕЗДАONLINE — Агата Муцениеце#GLAM_PROMUSIC — Даня Милохин и Слава Марлоу #GLAM_YOUTUBE — Аня Pokrov#GLAM_GAMING — Амина Tenderlybae Мирзоева#GLAM_ПРОРЫВ — Екатерина Емельяненко