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АРМИ вычислили ориентацию Чонгука: «Он намекал на это годы»

АРМИ вычислили ориентацию Чонгука: «Он намекал на это годы»

Одна из самых интересных вещей мира АРМИ — э то конспирологические теории, крутящиеся вокруг группы BTS. Известно, что мальчики любят разговаривать со своими фанатами через знаки, домыслы и намеки. Порой поклонники разгадывают загадки, зашифрованные в клипах несколько лет назад, а также понимают истинный смысл записок BTS лишь спустя дни и месяцы.


Одной из таких тайн, по мнению юзеров, является и ориентация Чонгука (Jungkook). АРМИ вновь сделали предположение о том, что айдол может быть представителем секс-меньшинств. На то намекнуло поклонникам трэвел-видео Макнэ под названием «Golden Closet Films». Обычно слово «Closet» в английском (в переводе «Шкаф», «Чулан») используется также в выражениях, которые употребляют во время совершения каминг-аута. А-ля «Выйти из шкафа» и наш косвенный аналог «Иметь скелеты в шкафу». Возможно, название ролика было отсылкой к нетрадиционной ориентации музыканта, но есть и другая теория. «Golden Closet» («Золотой шкаф») — это упоминание шкафа Золотого Макнэ в буквальном смысле, где «шкаф» — это название студии звукозаписи юного селеба. Не стоит забывать, что о Golden Closet Studio АРМИ заговорили после того, как Чонги получил студию в старом здании BH.

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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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