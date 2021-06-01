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Артём Здунов объявил о намерении возродить спидвей в Мордовии

Артём Здунов объявил о намерении возродить спидвей в Мордовии

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Мордовия Артём Здунов провел совещание по развитию мотоциклетного спорта в регионе, в частности речь шла о ледовом спидвее.

В ходе совещания глава региона дал поручение к 21 июня детально проработать все вопросы, касающиеся спортсменов, техники, мест будущих соревнований и базирования клуба, определить все источники финансирования. 

"Мы должны максимально подготовиться к сезону 2021-2022. В планах есть проведение ряда соревнований и показательных выступлений. Нам нужно подготовиться", - заявил он

В совещании принял участие старший тренер спортивной команды по военно-прикладным и неолимпийским видам спорта Центрального спортивного клуба Армии (ЦСКА) Виталий Русских. Он выразил надежду, что вместе с республиканскими властями в Мордовии удастся возродить этот зрелищный вид спорта. Также во встрече участвовал старший тренер по мотоспорту Комплексной школы олимпийского резерва РМ, чемпион мира и двукратный чемпион Европы по спидвею Максим Захаров.

После совещания Артём Здунов осмотрел современную мототехнику для спидвея, подготовленную представителями ЦСКА.

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По материалам: uposters.ru

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