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Что скажет Лобода? Тилль Линдеманн страстно поцеловал Аглаю Тарасову

Что скажет Лобода? Тилль Линдеманн страстно поцеловал Аглаю Тарасову

Артист выпустил клип с Аглаей в главной роли.

Тилль Линдеманн (Till Lindemann) представил публике новый клип на одну из своих песен. В ролике снялись многие российские артисты, в том числе и актриса Аглая Тарасова. Она сыграла возлюбленную Тилля. Этот клип сразу вызвал большое количество обсуждений, в том числе и из-за того, что Тилль в ролике страстно поцеловал Аглаю Тарасову.


Фанаты сразу заговорили о возможных отношениях звезд, ведь Тилль, судя по всему, любит русских женщин. Напомним, что до сих пор неизвестно, кто является отцом младшей дочери Светланы Лободы. Артисты не рассказывают, что их связывает, однако ходили слухи, якобы у Светланы был роман с Тиллем, после которого она забеременела. Кстати, девочку назвали Тильдой. Сам Линдеманн не упоминает о Лободе в своих интервью.

Стоит отметить, что Аглая Тарасова – не единственная актриса, которая снялась в клипе певца. В ролике можно увидеть еще и Александра Ревву – он сыграл жестокого работника правоохранительных органов, который выбивает показания из Линдеманна.

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По материалам: popcake.tv

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