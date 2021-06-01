Дава станет участником Евровидения в следующем году?! «Его готовит сам Киркоров»

Анастасия Иванова

В Instagram Давы появилась stories, которая заинтриговала всю российскую публику. Не успел отгреметь конкурс Евровидения в 2021 году, как Манукян уже замахнулся на 2022-й. Он опубликовал в сети снимок с Филиппом Киркоровым, где оба мужчины стоят в одежде с символикой музыкального конкурса и подписал свое фото вопросом: «Угадайте к чему готовимся?». Ну а чтобы создать еще большую интригу вокруг события, добавил тонко намекающий хэштег: «#евровидение2022».

Общественность отреагировала на кадр неоднозначно. Несмотря на то, что бывший обожатель Бузовой не сделал каких-либо конкретных заявлений, некоторые пользователи уже поспешили ополчиться на селебрити. «Просто с позором провалиться в этом году, чтобы позор в следующим году казался не таким масштабным? Отличный план», «Манижа, Дава… А ЧЕ НЕ БУЗОВА УЖЕ?????», «Не говорите мне что он серьезно. Мир свихнулся с начала этой пандемии. Теперь уже и Дава на евро. А что более странно, его готовит сам Киркоров», — разочаровались раньше времени юзеры.

Возможно, Манукян и Киркоров просто готовят сторонний проект, связанный с музыкальным конкурсом. Филипп и Давид являются хорошими друзьями и порой создают коллаборации ради промоушена.

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