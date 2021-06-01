Директора школ Москвы смогут повысить личную эффективность на онлайн-тренингах в июне

Анастасия Иванова

Специалисты Московского центра развития кадрового потенциала образования разработали специальные летние тренинги, где управленцы в процессе обучения будут разбирать реальные кейсы и ситуации, с которыми ежедневно сталкиваются руководители в образовательных организациях, сообщает Департамент образования и науки города Москвы.

Все занятия пройдут в дистанционном формате с возможностью задать вопрос эксперту. Участники смогут попробовать на практике новые техники и алгоритмы для эффективного управления организацией, командой и сотрудниками.

2 июня состоится онлайн-тренинг «Эмоциональный интеллект: управляя собой, управляешь ситуацией», где школьные управленцы узнают, как эмоции влияют на личную эффективность и результат работы. На тренинге участники изучат четыре направления развития эмоционального интеллекта и освоят уникальные техники управления собственными эмоциями.

Научиться понимать эмоции других людей и определять ошибки при управлении эмоциями коллектива можно будет 8 июня на тренинге «Эмоциональный интеллект: как влиять на эмоции сотрудников». Тренер расскажет, как выстраивать задания и формулировать поручения, учитывая эмоциональное состояние человека.

На онлайн-тренинге «Аргументация» 9 июня школьным управленцам представят стратегии и способы убеждающего выступления. У участников не только появится четкое представление о том, как сформулировать свою речь убедительно и ясно, но и будет возможность изучить способы контраргументации.

16 июня на онлайн-тренинге «Управление гибкостью мышления руководителя и команды» эксперты представят инструменты быстрой адаптации коллектива к изменениям в организации, а также оперативного переключения с одной деятельности на другую.

Научиться грамотно определять и формулировать цели для себя и своей организации можно будет 17 июня на онлайн-тренинге «Эффективное целеполагание в организации». Участники освоят психологические аспекты, помогающие эффективному достижению целей.

На интерактивном занятии 22 июня «Управление изменениями: работа с командой» управленцы получат алгоритм внедрения изменений в коллективе и смогут сделать корректировку плана внедрения изменений в своем коллективе.

Как выстроить логичную иерархию целей в организации? Ответ на этот вопрос можно будет получить 23 июня на онлайн-тренинге «Управление эффективностью сотрудников: система OKR».

Посмотреть расписание всех онлайн-тренингов и зарегистрироваться на понравившиеся можно на сайте Московского центра развития кадрового потенциала образования.