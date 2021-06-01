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Футболист «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский перенесет операцию

Футболист «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский перенесет операцию
Полузащитник «Аталанты» и национальной сборной Украины Руслан Малиновский ляжет на операцию после чемпионата Европы. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала BurBuzz. У футболиста имеется проблема с грыжей.

«Конечно, нужно делать операцию. Нужно потерпеть этот отрезок, а после чемпионата Европы заняться этим. Оно никуда не делось, во многих моментах это не дает играть на полную и постоянно играть с дискомфортом и болевыми ощущениями не так легко», - сказал Малиновский.
Напомним, что на Евро сборная Украины сыграет в одной группе с Серверной Македонией, Нидерландами и Австрией.
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

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