Футболист «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский перенесет операцию

Влада Некрасова

Полузащитник «Аталанты» и национальной сборной Украины Руслан Малиновский ляжет на операцию после чемпионата Европы. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала BurBuzz. У футболиста имеется проблема с грыжей.«Конечно, нужно делать операцию. Нужно потерпеть этот отрезок, а после чемпионата Европы заняться этим. Оно никуда не делось, во многих моментах это не дает играть на полную и постоянно играть с дискомфортом и болевыми ощущениями не так легко», - сказал Малиновский.Напомним, что на Евро сборная Украины сыграет в одной группе с Серверной Македонией, Нидерландами и Австрией.