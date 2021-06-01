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Глава МИД КНР назвал условие хороших китайско-европейских отношений

Глава МИД КНР назвал условие хороших китайско-европейских отношений

08:48  Автор: Иван Антонов, Пекин



Взаимное признание интересов друг друга является основой для развития китайско-европейских отношений, заявил по итогам встречи со своим венгерским коллегой глава МИД КНР Ван И, слова которого приводит официальный сайт ведомства.

Глава китайского министерства иностранных дел подчеркнул, что Китай и Евросоюз являются важными полюсами в многополярном мире, между которыми нет геополитических противоречий, равно как и серьёзных конфликтов интересов. Естественным выбором в таких условиях является сотрудничество, развитием которого в форме всеобъемлющего стратегического партнёрства должны заниматься стороны, отметил Ван И.

Китай будет развивать стратегическое партнёрство с Евросоюзом


На практике добиться этого, по мнению китайской стороны, можно только на базе взаимного уважения, поиска точек соприкосновения при оставлении в стороне непреодолимых разногласий, считает глава китайского МИД.

В подтверждение возможности такой модели кооперации Ван И привёл недавние достижения КНР и ЕС. В частности, заключение Инвестиционного соглашения, создание механизмов диалога на высоком уровне по сотрудничеству в цифровой области, «зеленой» сфере и так далее.

Эти результаты открывают для сторон обширные, совершенно новые, возможности, позволяют приобретать бесценный опыт и заслуживают, чтобы ими дорожили, подчеркнул Ван И. В то же время глава МИД КНР напомнил, что в марте 2021 года европейцы безосновательно ввели односторонние санкции, которые Пекин расценил как посягательство на его суверенитет и национальное достоинство. Китайская сторона, основываясь на своём законном праве, приняла ответные меры. Возникшие из-за этого сложности в китайско-европейском диалоге — совсем не то, чего хотят в КНР, уточнил китайский дипломат.


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По материалам: pnp.ru

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