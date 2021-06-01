Гороскоп на июнь 2021 года от Анжелы Перл

Вадим Карасев

Июнь будет важным месяцем с точки зрения астрологических событий, и Знакам Зодиака стоит прислушаться к рекомендациям астрологов. Своевременные подсказки от Анжелы Перл помогут не упустить перспективные возможности и взять судьбу в свои руки.

Начинается новый месяц, который открывает летний период 2021 года. Июнь будет богат на события, и провести это время с пользой для себя сможет каждый представитель зодиакальных созвездий. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с гороскопом на июнь от Анжелы Перл, чтобы быть в курсе событий и привлечь в жизнь позитивные перемены.

Овен

В июне продолжится коридор затмений, и до 10 числа астролог рекомендует Овнам отказаться от новшеств. Зато после этой даты Овны смогут воплощать в жизнь смелые планы и привлекать финансовое благополучие. Солнечное затмение пройдет в 3 доме гороскопа, что сулит новые знакомства и контакты, способные поменять мышление и увидеть перспективные возможности. Овны должны быть смелыми, и тогда их жизнь изменится к лучшему.

Телец

Июнь станет месяцем перемен. 10 числа, после Солнечного затмения, завершится коридор затмений. Оно пройдет во 2 доме гороскопа, что сулит Тельцам новые источники дохода. Все, что связано с финансами, будет занимать умы представителей Знака, и при должной расторопности Тельцы смогут привлечь в жизнь новые финансовые потоки, завершить период нехватки средств и начать новую жизнь.

Близнецы

Важным событием июня будет Солнечное затмение в Близнецах, которое закроет коридор затмений. Это событие пройдет в 1 доме гороскопа, что символизирует новый цикл жизни, когда Близнецы смогут начать что-то, что изменит жизнь к лучшему. Астролог рекомендует не упускать такой возможности преуспеть во всех сферах жизни, оставить за спиной отжившее прошлое и начать совершенно новую жизнь.

Рак

Главным событием месяца будет Солнечное затмение, которое закроет коридор затмений. Оно пройдет 10 числа в 12 доме гороскопа, и Раки смогут начать новый этап жизни, разобраться в себе, обрести уверенность и побороть все то, что мешает продвижению к счастью. Удача будет ждать тех, кто не боится перемен, новшеств и прощания с прошлым, которое тянет назад и не дает развиваться.

Лев

В июне Львов ждут перемены, которые начнутся после завершения коридора затмений 10 числа. В этот день пройдет солнечное затемнение в 11 доме гороскопа, который символизирует прибыль, соответствующую результатам трудов. Астролог рекомендует Львам приступать к воплощению в жизнь планов после 23 числа, когда Меркурий выйдет из ретроградного движения.

Дева

Первый месяц лета несет перемены, и Девы смогут достичь новых успехов. После 10 июня, когда коридор затмений завершится солнечным затмением в 10 доме гороскопа, Девы смогут найти смысл жизни. Это может быть смена должности на ту, о которой Девы мечтали, переосмысление всей жизни и путь к счастью.

Весы

Управитель Весов Венера будет в 10 доме достижений и карьеры, а это значит, что практически весь месяц Весы смогут двигаться вперед, получать награды и похвалу. Не исключена смена статуса, когда Весы будут в центре внимания, смогут обрести безупречную репутацию и наслаждаться новыми успехами.

Скорпион

У Скорпионов июнь будет месяцем новых достижений. Коридор затмений завершится солнечным затмением 10 июня, которое пройдет в 8 доме гороскопа. После этого события Скорпионы смогут подготовиться к новым возможностям. Астролог рекомендует воплощать задуманное после 23 июня, когда Меркурий выйдет из ретроградного движения.

Стрелец

Стрельцам в июне предстоит изменить свою жизнь к лучшему. Завершение коридора затмений солнечным затмением 10 числа даст новые возможности, которые помогут привлечь позитивные перемены. Астролог рекомендует оставаться бдительными, чтобы не упустить перспективные возможности.

Козерог

Козерогам астролог рекомендует повременить с новыми начинаниями. Коридор затмений завершится 10 июня солнечным затмением, и ясность придет после этого события. Не даст активно развиваться и энергетика ретроградного Меркурия, поэтому начинать что-то новое лучше всего после 23 числа, а до этого времени заниматься планированием.

Водолей

У Водолеев в июне будет множество интересных возможностей. Завершается коридор затмений, и 10 числа, после солнечного затмения, будут видны перспективы. Астролог рекомендует Водолеям заниматься планированием, наводить порядок в жизни и составлять план действий, чтобы после 23 числа, когда Меркурий выйдет из ретроградного движения, совершить рывок.

Рыбы

Июнь будет особенным месяцем. 10 числа коридор затмений завершится солнечным затмением, которое знаменует начало нового цикла. Астролог рекомендует Рыбам разрабатывать планы, освобождаться от всего, что мешает развитию, чтобы после 23 числа, когда Меркурий завершит ретроградное движение, воплотить в жизнь смелые мечты.