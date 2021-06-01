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«Я не ухожу из Black Star»: Клава Кока опровергла слухи об увольнении с лейбла

Певица продолжит работать в компании.

Клава Кока – одна из немногих артистов в лейбле Black Star, кто действительно интересен публике. Ее треки до сих пор занимают лидирующие позиции в чартах, в отличие от остальных участников команды.

В последнее время все чаще появляются разговоры о том, что Клава переросла лейбл и готова работать самостоятельно, учитывая, какая у нее армия поклонников. На дне рождения Димы Гордея Клава опровергла подобные слухи.

«У нас все хорошо. Black Star – one love. Все хорошо. Пока что остаемся, работаем, кайфуем, все супер», – заявила Клава. Напомним, что за последний год лейбл покинули многие артисты, в том числе и основатель компании – Тимати.

Изначально рэпер говорил, что хочет создать новую фирму с нуля и построить еще один успешный бизнес. Однако со временем стало известно, что у Тимати случился конфликт с его партнерами, в первую очередь, с Пашу. Из-за чего именно бывшие друзья перестали общаться, не сообщается. Однако после ухода Тимати из лейбла оба нелестно отзывались друг о друге.

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# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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