«Я не ухожу из Black Star»: Клава Кока опровергла слухи об увольнении с лейбла

Влада Некрасова

Певица продолжит работать в компании.

Клава Кока – одна из немногих артистов в лейбле Black Star, кто действительно интересен публике. Ее треки до сих пор занимают лидирующие позиции в чартах, в отличие от остальных участников команды.

В последнее время все чаще появляются разговоры о том, что Клава переросла лейбл и готова работать самостоятельно, учитывая, какая у нее армия поклонников. На дне рождения Димы Гордея Клава опровергла подобные слухи.

«У нас все хорошо. Black Star – one love. Все хорошо. Пока что остаемся, работаем, кайфуем, все супер», – заявила Клава. Напомним, что за последний год лейбл покинули многие артисты, в том числе и основатель компании – Тимати.

Изначально рэпер говорил, что хочет создать новую фирму с нуля и построить еще один успешный бизнес. Однако со временем стало известно, что у Тимати случился конфликт с его партнерами, в первую очередь, с Пашу. Из-за чего именно бывшие друзья перестали общаться, не сообщается. Однако после ухода Тимати из лейбла оба нелестно отзывались друг о друге.

Сообщение «Я не ухожу из Black Star»: Клава Кока опровергла слухи об увольнении с лейбла появились сначала на POPCAKE.