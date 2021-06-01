Экс-борец с коррупцией из Госдумы не досчитался $182 млн на счету в Сбербанке

Вадим Карасев

Бывший депутат Государственной думы Сергей Шашурин обратился в полицию с требованием выяснить, куда исчезли его 182 миллиона долларов на валютном счету в Сбербанке. По его заявлению ведется проверка, сообщает РИА Новости.

Парламентарий рассказал правоохранителям, что открыл счет в прошлом году в отделении на Волгоградском проспекте, однако теперь в банке не могут его найти. Сам "Сбер" выразил готовность оказывать необходимое содействие правоохранительным органам, но факт обращения от клиента или полиции отрицает.

Официально эта информация пока не подтверждена.

Сергей Шашурин избирался в Госдуму второго и третьего созыва, он входил в комиссии по борьбе с коррупцией, геополитике и экологии. В 2005 году в Татарстане ему дали 7 лет заключения за мошенничество на 37 млн рублей, позже срок был сокращен до 4 лет.