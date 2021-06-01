Экс-возлюбленная Федора Смолова Миранда Шелия вышла замуж за Григория Мамурина, блогера и внука миллиардера
28-летняя инстамодель Миранда Шелия в минувшее воскресенье вышла замуж за скандального блогера Григория Мамурина (сейчас молодому человеку чуть больше 20 лет). Экс-возлюбленная футболиста Федора Смолова и внук покойного хабаровского миллиардера Игоря Неклюдова обменялись кольцами и клятвами в Барвихинском ЗАГСе столицы.
Молодожены не стали устраивать пышного торжества, а на роспись пригласили только родственников и самых близких друзей, в том числе близкую подругу Миранды — певицу Кети Топурию. Под венец Шелия пошла в скромном белом платье по фигуре, дополнив свой образ изящным букетом из ароматных пионов.
Я сказала "да!"
— подписала снимок с торжества Миранда, на котором продемонстрировала свое обручальное кольцо.
Об отношениях Шелии и Мамурина многие интернет-пользователи узнали уже после их свадьбы. До этого момента молодые люди не афишировали свой роман и не публиковали в соцсетях совместные снимки.
К слову, о предыдущих отношениях Миранды знали многие поклонники спорта, ведь ее бывшим возлюбленным был футболист Федор Смолов. Они начали встречаться вскоре после его развода с Викторией Лопыревой в 2015 году. Девушка не скрывала, что мечтала построить со спортсменом крепкую семью, однако где-то через полгода пара рассталась. Тогда модель призналась, что Федор ее бросил. Сам же Смолов от комментариев по этому поводу всегда воздерживался.
Сама Миранда родом из Ростова-на-Дону. Много лет назад она переехала в Москву, где и начала карьеру фотомодели. В модных дефиле Шелия никогда не участвовала, потому что не позволял рост: он составляет около 167 сантиметров. В столице Миранда и познакомилась с Федором Смоловым. Кстати, многие поклонники футболиста в годы их романа с Шелией отмечали ее внешнее сходство с российской топ-моделью Ириной Шейк.
Новый избранник Миранды тоже довольно известный в соцсетях человек. Он прославился около шести лет назад благодаря скандальным роликам на YouTube. Внук миллиардера Неклюдова снимал видео, в котором за деньги предлагал прохожим выполнять довольно странные и подчас неприятные челленджи: например, пить мочу либо есть просроченные продукты.
Этот свой проект молодой человек, которому на тот момент было около 16 лет, называл "социальным экспериментом". По слухам, известный дедушка Григория был не в восторге от его деятельности на YouTube и не хотел такой славы для своего внука. Игорь Неклюдов, который умер от инфаркта в 2018 году, был очень успешным бизнесменом на Дальнем Востоке. Он владел телекомпанией "Даль-ТВ", строительной компанией "Дальрегиострой", сетью кинотеатров "Гигант" и не только. Общий объем его активов оценивался в 150 миллиардов рублей.
Со временем Мамурин остепенился и занялся гостиничным бизнесом. В 2017 году в хабаровской прессе появлялась информация, что молодой человек планирует открыть четырехзвездочный отель в Москве. Как бизнес Григория развивается сейчас — неизвестно. Молодой человек ведет закрытый образ жизни, а к его странице в Instagram доступ имеют только люди из его ближайшего круга.