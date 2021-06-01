Экс-возлюбленная Федора Смолова Миранда Шелия вышла замуж за Григория Мамурина, блогера и внука миллиардера

Вадим Карасев

28-летняя инстамодель Миранда Шелия в минувшее воскресенье вышла замуж за скандального блогера Григория Мамурина (сейчас молодому человеку чуть больше 20 лет). Экс-возлюбленная футболиста Федора Смолова и внук покойного хабаровского миллиардера Игоря Неклюдова обменялись кольцами и клятвами в Барвихинском ЗАГСе столицы.





Миранда Шелия и Григорий Мамурин

Молодожены не стали устраивать пышного торжества, а на роспись пригласили только родственников и самых близких друзей, в том числе близкую подругу Миранды — певицу Кети Топурию. Под венец Шелия пошла в скромном белом платье по фигуре, дополнив свой образ изящным букетом из ароматных пионов.

Я сказала "да!"

— подписала снимок с торжества Миранда, на котором продемонстрировала свое обручальное кольцо.





Об отношениях Шелии и Мамурина многие интернет-пользователи узнали уже после их свадьбы. До этого момента молодые люди не афишировали свой роман и не публиковали в соцсетях совместные снимки.





Миранда Шелия и Григорий Мамурин с другом

К слову, о предыдущих отношениях Миранды знали многие поклонники спорта, ведь ее бывшим возлюбленным был футболист Федор Смолов. Они начали встречаться вскоре после его развода с Викторией Лопыревой в 2015 году. Девушка не скрывала, что мечтала построить со спортсменом крепкую семью, однако где-то через полгода пара рассталась. Тогда модель призналась, что Федор ее бросил. Сам же Смолов от комментариев по этому поводу всегда воздерживался.

Сама Миранда родом из Ростова-на-Дону. Много лет назад она переехала в Москву, где и начала карьеру фотомодели. В модных дефиле Шелия никогда не участвовала, потому что не позволял рост: он составляет около 167 сантиметров. В столице Миранда и познакомилась с Федором Смоловым. Кстати, многие поклонники футболиста в годы их романа с Шелией отмечали ее внешнее сходство с российской топ-моделью Ириной Шейк.





Миранда Шелия

Новый избранник Миранды тоже довольно известный в соцсетях человек. Он прославился около шести лет назад благодаря скандальным роликам на YouTube. Внук миллиардера Неклюдова снимал видео, в котором за деньги предлагал прохожим выполнять довольно странные и подчас неприятные челленджи: например, пить мочу либо есть просроченные продукты.





Григорий Мамурин

Этот свой проект молодой человек, которому на тот момент было около 16 лет, называл "социальным экспериментом". По слухам, известный дедушка Григория был не в восторге от его деятельности на YouTube и не хотел такой славы для своего внука. Игорь Неклюдов, который умер от инфаркта в 2018 году, был очень успешным бизнесменом на Дальнем Востоке. Он владел телекомпанией "Даль-ТВ", строительной компанией "Дальрегиострой", сетью кинотеатров "Гигант" и не только. Общий объем его активов оценивался в 150 миллиардов рублей.

Со временем Мамурин остепенился и занялся гостиничным бизнесом. В 2017 году в хабаровской прессе появлялась информация, что молодой человек планирует открыть четырехзвездочный отель в Москве. Как бизнес Григория развивается сейчас — неизвестно. Молодой человек ведет закрытый образ жизни, а к его странице в Instagram доступ имеют только люди из его ближайшего круга.





Григорий Мамурин









Миранда Шелия





Миранда Шелия и Григорий Мамурин