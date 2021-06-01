«Когда любишь, надо отпускать»: Дава озвучил причину расставания с Ольгой Бузовой

Влада Некрасова

Пара разошлась в январе этого года.

Давид Манукян и Ольга Бузова расстались еще в январе этого года, однако разговоры по поводу их пары не утихают до сих пор. Так, некоторые фанаты все еще гадают, что же стало причиной разрыва влюбленных. Бузова, оповестив поклонников о разрыве с любимым, сообщила, что он изменял ей и поднимал на нее руку.

Манукян мужественно молчал, но наконец-то раскрыл причину расставания с Ольгой. По словам рэпера, он не держит зла на Бузову из-за ее обвинений. «Ольга большая труженица, она замечательная. Все у нее будет хорошо. Я отпустил нашу ситуацию с ней еще в феврале. Да, мы не сошлись характерами, такое бывает. Когда любишь, иногда приходится отпускать человека. Во имя любви. Никаких новых отношений у меня сейчас нет, хотя приписывают романы и с моими сотрудницами, и коллегами. Но я считаю, что, когда сильно любил, невозможно сразу окунуться в новые отношения. Пока я к этому не готов», – заявил Манукян в разговоре с «Комсомольской правдой».

Напомним, Давид и Ольга были вместе больше года. В январе этого года они даже сыграли свадьбу на Мальдивах, но этот брак не имеет юридической силы в России. Пара рассталась сразу же после дня рождения Ольги.

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