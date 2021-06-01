Ксения Раппопорт, Ирина Старшенбаум, Мария Ивакова и другие в трейлере фильма Михаила и Лили Идовых "Джетлаг"

Вадим Карасев

Сегодня в сети появился трейлер фильма режиссера Михаила Идова и его супруги Лили, которая стала автором сценария, "Джетлаг". Главные роли в картине исполнили Ирина Старшенбаум, Ксения Раппопорт, Мария Ивакова, Полина Ауг, Егор Корешков, Филипп Авдеев и другие.Внимание! Трейлер идет с возрастным ограничением 16+.





В центре сюжета фильма — влюбленная пара: Женя (Ирина Старшенбаум) и Никита (Филипп Авдеев). Всего одна глупая ссора в аэропорту кардинально меняет их жизни. Женя улетает в Берлин, где случайно знакомится с кинорежиссером и начинает с ним работать, а Никита уезжает в Таиланд, где его ждет море приключений. При этом он во что бы то ни стало хочет вернуть расположение своей возлюбленной, чтобы вновь быть рядом с ней.

Сам Михаил Идов назвал свой фильм "эмоционально честным, временами романтичным и местами смешным взглядом на карьеру и отношения, секс и сексизм, путешествия, муки творчества и поиски себя в огромном мире".Премьера фильма "Джетлаг" состоится 1 июля. Зрители также увидят и шестисерийный одноименный сериал, который выйдет на онлайн-платформе more.tv.





Ксения Раппопорт в трейлере фильма "Джетлаг"Ирина Старшенбаум в трейлере фильма "Джетлаг"Александр Горелов в трейлере фильма "Джетлаг"Павел Ворожцов в трейлере фильма "Джетлаг"Мария Ивакова в трейлере фильма "Джетлаг"Постер фильма "Джетлаг"