Лица, загружавшие фото нацистов на сайт "Бессмертного полка", оказались сторонниками Навального
Следственный комитет расследует дела о реабилитации нацизма из-за отправки снимков немецко-фашистских захватчиков и их пособников на сайт "Бессмертного полка". Как оказалось, подозреваемые – украинцы, а также сторонники Алексея Навального.
Юрист Илья Ремесло разместил в своем Telegram-канале информацию о фигурантах дела - их имена и города проживания. Двое из них оказались жителями Мариуполя и Ивана-Франковска, которые в своих аккаунтах активно поддерживали публикации сторонников Навального. Третий - россиянин, который также оказался подписан на одно из сообществ, посвященных деятельности скандального блогера.
Ремесло резюмирует: "Навальнисты пробили очередное невозможное дно".
В Следственном комитете сообщили, что помимо расследования уголовных дел также проводят проверку по факту загрузки на сайт снимка лица, не имеющего отношения к Победе.