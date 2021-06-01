Лица, загружавшие фото нацистов на сайт "Бессмертного полка", оказались сторонниками Навального

Вадим Карасев

Следственный комитет расследует дела о реабилитации нацизма из-за отправки снимков немецко-фашистских захватчиков и их пособников на сайт "Бессмертного полка". Как оказалось, подозреваемые – украинцы, а также сторонники Алексея Навального.

Юрист Илья Ремесло разместил в своем Telegram-канале информацию о фигурантах дела - их имена и города проживания. Двое из них оказались жителями Мариуполя и Ивана-Франковска, которые в своих аккаунтах активно поддерживали публикации сторонников Навального. Третий - россиянин, который также оказался подписан на одно из сообществ, посвященных деятельности скандального блогера.



"Складывается впечатление, что эти украинцы – из бот-сетки Навального, обеспечивают репосты и лайки и комментарии (да-да, отсюда 100 млн просмотров). И параллельно они же занимаются "спецзаданиями" по "Бессмертному Полку". Разумеется, под эту деятельность украинской бот-сетки регулярно выделяется бюджет", – предположил он.

Ремесло резюмирует: "Навальнисты пробили очередное невозможное дно".

В Следственном комитете сообщили, что помимо расследования уголовных дел также проводят проверку по факту загрузки на сайт снимка лица, не имеющего отношения к Победе.