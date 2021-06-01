Лучшие обряды и травы от недосыпа

Вадим Карасев

Недосып — огромная проблема для современного человека. У всех нас вечно множество дел и очень мало времени для их решения, а ведь еще нужно успеть отдохнуть и расслабиться. Советы экспертов помогут вам высыпаться лучше.

Качество сна в первую очередь зависит от режима дня, который может очень сильно влиять на вашу энергетику. Также большое значение играют условия, в которых вы спите: наличие или отсутствие посторонних шумов, освещение, чистота комнаты, проветривание и так далее. Если вы стараетесь выполнять все условия здорового сна, но все равно не высыпаетесь, нижеописанные травы и обряды могут вам помочь в решении этой проблемы.

Обряды от недосыпа

Обряд с куклой. Сделайте собственными руками примитивную куклу из шерсти или других натуральных материалов, наполнив ее солью. Эту куклу каждый вечер берите в руки и произносите: «Тебе все тревоги отдаю, дабы спалось мне лучше». Данный обряд пришел из Центральной Америки. Там считается, что такая кукла забирает негативную энергию человека. Многие берут ее в руки на пару минут перед сном, представляя себе, как все самое плохое уходит в пустоту. Это действительно помогает лучше спать и быстрее засыпать. Что касается детей, то им стоит позволять спать с игрушками по той же самой причине.

Молитвы. Не важно, что за молитвы вы читаете. По мнению психологов, они отлично успокаивают. Исследования показывают, что этот простой обряд расслабляет и после него люди в 95 % случаев чувствуют спокойствие и умиротворенность. Для сна это ощущение является самым полезным из всех.

Самомассаж. Массируйте перед сном теплыми руками лицо, мочки ушей, шею. Усилить эффект от такой процедуры поможет легкая расслабляющая музыка. Если есть вторая половинка, попросите любимого человека делать вам массаж. Это должно помочь сделать ваш сон эффективным и полезным. Сделайте это постоянным обрядом перед сном. Скоро вы заметите, что стали лучше высыпаться.

Лучшие травы от недосыпа

Чай с хризантемой. Этот напиток стоит пить прямо перед сном, но не горячим, чуть остывшим. Хризантема успокаивает, приводит в норму тело и душу. Это растение очень любят добавлять в чай перед сном в странах восточной Азии.

Лаванда и ромашка. Что касается этих двух трав, то полезно не только добавлять их в чай, но и принимать с ними теплую ванну. Приняв ее перед сном, вы существенно улучшите качество сна. Если таких трав нет, можно добавить в воду морскую соль. Вода должна быть не горячей. Идеальная температура — 42-45 градусов.

Иван-чай. Травы данного типа можно заваривать кипятком и пить по маленькой кружечке перед сном, но не в виде кипятка, а в теплом состоянии. Иван-чай помогает при хронической усталости.

Душица. Эта трава добавляется в чай и используется не только для улучшения сна, но и для укрепления иммунитета.

Мята и мелисса. Эти два растения заваривают в виде чая. Несколько листочков заливаются кипятком на 15 минут. Пить отвар лучше за полчаса до сна. Так его эффект будет максимальным. Он поможет снять усталость и нейтрализовать недосып, причем уже после пары-тройки применений.

Чего не стоит делать перед сном

Все вышеописанные травы и обряды будут абсолютно бесполезными, если вы сами себе мешаете спать какими-то вредными привычками. Первая и самая плохая привычка — сидеть перед сном в телефоне. Это заметно осложняет быстрое засыпание, особенно если вы смотрите что-то неприятное или общаетесь с кем-то, кто вас раздражает.

Вторая вредная привычка и грубая ошибка — перед сном объедаться жирной и тяжелой пищей. Вы можете слегка перекусить за несколько часов до сна, но не более того. Когда у нас полный желудок, заснуть становится очень сложно. Сон будет более крепким, если добавить в рацион индейку, сыр, орехи, цельнозерновой хлеб.