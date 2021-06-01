Минпромторг предлагает убрать излишние требования к рынкам

Лидия Мартынова

15:32 Автор: Дмитрий Гончарук

На рассмотрении в Правительстве России находится законопроект, в котором предлагается исключить избыточные ограничения в отношении рынков. Об этом 1 июня сообщил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

«Мы считаем, что требования должны быть соразмерными. Тогда у нас и рынков будет больше, а мелким и средним производителям, фермерам будет легче туда попасть. Мы ожидаем, что если инициатива будет принята, то количество рынков увеличится более чем на две тысячи», — рассказал Евтухов на круглом столе в Совете Федерации, посвящённом мерам по развитию конкуренции в сфере розничной торговли.

Чиновник обратил внимание на то, что сейчас существует требование о необходимости организации рынков в соответствии с планом, который утверждает регион.

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«Причём утверждается не только месторасположение рынков, но и их количество и типы, это, конечно, избыточная норма, — подчеркнул он. — Также интересно, кто будет организовывать хороший рынок только на пять лет без каких-либо гарантий по инвестициям. Есть требования по форматам к торговым центрам и компаниям, которые управляют ими, при этом к управляющим рынками компаниям все они тоже применяются».

Кроме того, в Кодексе об административных правонарушениях за уклонение от ведения реестра продавцов управляющая компания должна заплатить штраф 300 тысяч рублей. «Почему это относится и к рынкам - тоже не очень понятно», — добавил Виктор Евтухов.

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