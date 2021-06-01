Минпросвещения организует сбор вопросов и предложений, касающихся школьного образования

Анастасия Иванова

Минпросвещения России открывает сбор предложений от родителей, учителей и управленцев. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Он отметил, что такой опрос проводится впервые.

«Мы понимаем, что вопросы, касающиеся системы школьного образования, есть у всех. Все предложения я буду смотреть лично, их можно направлять на электронную почту [email protected]», – подчеркнул министр.

Сергей Кравцов сообщил, что продолжается работа по подготовке к летней оздоровительной кампании, открыты всероссийские детские центры «Орленок», «Океан» и «Смена», Международный детский центр «Артек» и лагеря в регионах. Он напомнил телефон горячей линии по вопросам детского отдыха: +7 (800) 444-35-38.

Министр информировал, что в течение лета идет подготовка к новому учебному году, все предложения будут обсуждаться на традиционных августовских совещаниях.