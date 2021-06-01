Минпросвещения России представит единые антитеррористические требования к школам к началу учебного года

Анастасия Иванова

Министерство просвещения Российской Федерации представит единые антитеррористические требования к школам к началу учебного года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра просвещения России Сергея Кравцова.

«До следующего учебного года», – сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

Бывший ученик гимназии № 175 Казани Ильназ Галявиев 11 мая устроил в ней стрельбу. Погибли девять человек, 23 пострадали. Нападавший арестован по решению суда. Он обвиняется по статье «Убийство двух и более лиц».

Ранее Министерство просвещения направило в адрес регионов письмо с рекомендациями по усилению мер безопасности в образовательных организациях. Документ содержит правила, обеспечивающие сохранение жизни, здоровья как обучающихся, так и работников образовательных организаций.