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На PlayStation 4 рано ставить крест: Sony подтвердила, что PS4 будет иметь большое значение до 2023 года

На PlayStation 4 рано ставить крест: Sony подтвердила, что PS4 будет иметь большое значение до 2023 года
Компания Sony ожидает больших успехов от PlayStation 5. Ожидается, что консоль превзойдет продажи PS4 за весь период существования. Тем не менее, внушительная база пользователей PS4 (116,4 миллиона человек) останется основным «двигателем» доходов бизнеса PlayStation до 2023 года.

На недавней встрече с инвесторами президент Sony Interactive Джим Райан (Jim Ryan) подробно рассказал, насколько важна PS4 для дальнейшего успеха Sony. Компания ожидает, что у PS4 будет самая внушительная «история» среди консолей PlayStation, кроме того, PS4 обеспечит 70% расходов PS Store в 2022 финансовом году.
Несмотря на то, что PlayStation 5 вскоре должна начать приносить прибыль, Sony ожидает, что PS4 по-прежнему будет оставаться лидером продаж до 2023 года.

Sony ранее заявляла, что планирует поддерживать PlayStation 4 как минимум до 2023 года, и, возможно, после этого могут продолжаться выпуски игр с поддержкой консолей этого поколения.
# Технологии / В мире
По материалам: gogetnews.info

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