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На волоске от опасности! Мария Погребняк призналась, что ее четыре раза пытались изнасиловать маньяки

На девушку неоднократно нападали.

Мария Погребняк дала откровенное интервью, во время которого рассказала о том, как ей приходилось защищаться от маньяков. На нее неоднократно нападали. Началось все еще тогда, когда Мария была подростком. Тогда сосед подкараулил ее у подъезда. Он прыснул ей в лицо перцовым баллончиком и потащил за собой. Однако Марии удалось от него сбежать. На следующий день после случившегося стало известно, что этот человек затащил другую девочку в лифт, изнасиловал ее и убил.

Следующая ситуация произошла с таксистом. Марии пришлось выпрыгнуть из машины, чтобы спасти жизнь. Кроме того, неизвестный преследовал Погребняк в парке «Сокольники» и пытался показать ей свое «достоинство».

Последний случай произошел десять лет назад в Штутгарте. «Я осталась ночью одна, муж уехал, старших детей забрали родители. В дверь позвонили. Темно. Четыре часа утра. Смотрю — жалюзи туда-сюда «ходят». Опять звонок. Тут я включила все камеры видеонаблюдения и увидела, что они заклеены. Я не вспомнила, как вызывать полицию. Взяла нож, встала за дверью. Тут она стала открываться», – вспомнила Мария. В итоге она набросилась на преступника и начала кричать. На шум прибежали соседи.

Сообщение На волоске от опасности! Мария Погребняк призналась, что ее четыре раза пытались изнасиловать маньяки появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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