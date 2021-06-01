Невеста Данко отреагировала на рассказ певца про секс с Верой Сотниковой

Лидия Мартынова

Певец хвастался, что Вера была лучшей женщиной в его жизни.

Недавно Данко на всю страну рассказал о том, что у него был бурный роман с актрисой Верой Сотниковой много лет назад. Певец до сих пор с теплом говорит о Вере, несмотря на то, что у него есть невеста Мария Силуянова.

Данко отметил, что у них с Верой был отличный секс, который он до сих пор вспоминает. Как же на такие рассказы отреагировала невеста Данко? Мария спокойно относится к прошлым отношениям возлюбленного и говорит, что не ревнует его к бывшим. «Саша говорил так, чтобы поднять себе рейтинг. Он и про Лолиту, с которой у него были отношения, мог тоже что-то подобное сказать. Не воспринимаю всерьез все эти передачи», – призналась Мария в разговоре со «СтарХитом».

Напомним, что Данко встречается с Марией уже несколько лет. Девушка не видит соперниц в других женщинах. Силуянова подчеркнула, что она не может ревновать к особе, которая в два раза старше, чем она.

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