Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Невеста Данко отреагировала на рассказ певца про секс с Верой Сотниковой

Певец хвастался, что Вера была лучшей женщиной в его жизни.

Недавно Данко на всю страну рассказал о том, что у него был бурный роман с актрисой Верой Сотниковой много лет назад. Певец до сих пор с теплом говорит о Вере, несмотря на то, что у него есть невеста Мария Силуянова.

Данко отметил, что у них с Верой был отличный секс, который он до сих пор вспоминает. Как же на такие рассказы отреагировала невеста Данко? Мария спокойно относится к прошлым отношениям возлюбленного и говорит, что не ревнует его к бывшим. «Саша говорил так, чтобы поднять себе рейтинг. Он и про Лолиту, с которой у него были отношения, мог тоже что-то подобное сказать. Не воспринимаю всерьез все эти передачи», – призналась Мария в разговоре со «СтарХитом».

Напомним, что Данко встречается с Марией уже несколько лет. Девушка не видит соперниц в других женщинах. Силуянова подчеркнула, что она не может ревновать к особе, которая в два раза старше, чем она.

Сообщение Невеста Данко отреагировала на рассказ певца про секс с Верой Сотниковой появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

Ксения Раппопорт, Ирина Старшенбаум, Мария Ивакова и другие в трейлере фильма Михаила и Лили Идовых "Джетлаг"
Ксения Раппопорт, Ирина Старшенбаум, Мария Ивакова и другие в
Школьники смогут рейтинговать размещенный на маркетплейсе цифровой образовательный контент
Школьники смогут рейтинговать размещенный на маркетплейсе цифровой
Минпросвещения России представит единые антитеррористические требования к школам к началу учебного года
Минпросвещения России представит единые антитеррористические
Директора школ Москвы смогут повысить личную эффективность на онлайн-тренингах в июне
Директора школ Москвы смогут повысить личную эффективность на
Полезная нумерология: как правильно воспитывать ребенка согласно его дате рождения
Полезная нумерология: как правильно воспитывать ребенка согласно его
От мини до сандалий-тапочек: 6 вещей, которые нужны всем модницам этим летом
От мини до сандалий-тапочек: 6 вещей, которые нужны всем модницам
ПФР выиграл у Максима Галкина в суде
ПФР выиграл у Максима Галкина в суде
Тысячи неизвестных бактерий и вирусов обнаружены в метрополитенах мира
Тысячи неизвестных бактерий и вирусов обнаружены в метрополитенах мира
Агата Муцениеце, Даня Милохин, Варвара Шмыкова и другие на премии Glamour Influencers Awards — 2021
Агата Муцениеце, Даня Милохин, Варвара Шмыкова и другие на премии
"Вычеркиваю из жизни этого персонажа": экс-жена Прусикина сделала резкое заявление после откровений солистки Little Big
"Вычеркиваю из жизни этого персонажа": экс-жена Прусикина сделала
Ви зашифровал в клипе «Singularity» посыл, который был разгадан только сейчас: «Это самая крутая тайна!»
Ви зашифровал в клипе «Singularity» посыл, который был разгадан
Основной период ЕГЭ-2021 стартует 31 мая
Основной период ЕГЭ-2021 стартует 31 мая

Топ на сегодня

4 Знака Зодиака, которые разбогатеют в июне 2021 года
4 Знака Зодиака, которые разбогатеют в июне 2021 года
Власти Китая разрешили семьям иметь троих детей
Власти Китая разрешили семьям иметь троих детей
Гавайские кальмары полетят в космос
Гавайские кальмары полетят в космос
Правительство рассмотрит предложение Общественной палаты о присвоении аэропорту Абакана имени Василия Тихонова.
Правительство рассмотрит предложение Общественной палаты о присвоении
Экс-возлюбленная Федора Смолова Миранда Шелия вышла замуж за Григория Мамурина, блогера и внука миллиардера
Экс-возлюбленная Федора Смолова Миранда Шелия вышла замуж за Григория

Еще по теме

У невесты Данко вымогают полмиллиона рублей
Возлюбленная Данко распродает имущество за 14 миллионов рублей
Данко пожелал Сати Казановой гореть в аду
Певец Данко настаивает на ДНК-тесте с ребенком от бывшей любовницы