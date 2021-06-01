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Новый выпуск электронного журнала «Вестник образования» посвящён научно-исследовательской работе в сфере образования и воспитания

Новый выпуск электронного журнала «Вестник образования» посвящён научно-исследовательской работе в сфере образования и воспитания

«Образование и наука: как работа учёных совершенствует систему обучения и воспитания детей» – тема майского номера электронного журнала «Вестник образования» Минпросвещения России, информирует пресс-служба ведомства. 

Выпуск посвящён научным исследованиям, которые играют важную роль в развитии российской сферы образования.

В своём приветственном слове читателям нового номера электронного журнала Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что объявленный Президентом России Год науки и технологий – прекрасный повод оценить вклад научного сообщества в развитие российской системы образования, которая по праву считается одной из сильнейших в мире. Министр особо отметил научные разработки различных институтов Российской академии образования (РАО), подведомственных Министерству просвещения.

«Традиции российской научной школы, неоценимая работа учёных, которые проводят научные исследования в области образования и воспитания, – это то, на что мы опираемся при принятии решений, разработке и реализации государственной политики, то, что помогает нам сделать обучение детей более интересным и результативным», – сказал Министр просвещения Сергей Кравцов.

В рубрике «Главная тема» эксперты институтов РАО поделились итогами научно-исследовательской работы.

Представители Института стратегии развития образования РАО представили выводы масштабного исследования практики организации домашней учебной работы, в рамках которого в том числе отражены мнения учителей, родителей и школьников. По словам исследователей, полученные выводы лягут в основу новых научных разработок, которые позволят обновить подходы к организации домашней учебной работы, сделать её современной и интересной для учеников.

Об основных возможностях и предложениях в области улучшения организации школьного питания, роли родителей в этом процессе и передовых практиках рассказали представители Института управления образованием РАО.

В новом выпуске «Вестника образования» представлены исследования Института художественного образования и культурологии РАО, посвящённые методикам и инструментам, которые помогают педагогам работать с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации.

В электронном журнале презентованы исследования Федерального центра образовательного законодательства, связанные с совершенствованием нормативной правовой базы, позволяющей обеспечить безопасность детей в интернете.

Промежуточные этапы исследования об особенностях развития современных дошкольников, влиянии учебной и физической нагрузки на их здоровье на разных этапах обучения сформулировали представители Института возрастной физиологии РАО.

Об основных выводах исследований, посвящённых влиянию компьютерных технологий на здоровье детей с ОВЗ и инвалидностью и новым подходам к их включению в цифровую образовательную среду, рассказали представители Института коррекционной педагогики РАО.

В рубрике «Главная тема» также представлен обзор наиболее интересных международных исследований в области образования в 2020 году, в том числе касающихся роли навыка писать от руки в процессе освоения учащимися нового материала и связи между склонностью к изучению иностранных языков и умением программировать.

В рубрике «Точка зрения» своим опытом использования научных результатов в процессе обучения поделились руководители образовательных организаций в сфере дошкольного, специального и профессионального образования из Московской, Свердловской областей и Республики Башкортостан.

Кроме того, новыми материалами пополнились разделы «Методический опыт», «Документы» и «Календарь событий».

Рубрика «Новости» обновляется на сайте электронного журнала «Вестник образования» Минпросвещения России ежедневно и включает обзор наиболее важных федеральных и региональных событий в сфере образования и воспитания.

Электронный периодический журнал «Вестник образования» Минпросвещения России размещается на официальном сайте в свободном доступе, без необходимости оформления подписки. Периодичность выхода издания – ежемесячно (в конце каждого месяца).

# Общество
По материалам: edu.ru

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