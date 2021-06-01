Обряды древних славян: как привлечь удачу и плодородие на лето

Вадим Карасев

Наши предки жили в гармонии с природой, бережно относясь к каждому растению и животному. Они знали секреты, которые помогали не только привлекать в жизнь удачу, но и собирать богатый урожай. Их методы пригодятся и в современном мире.

Каждый обряд, направленный на привлечение удачи, славяне проводили в согласии с природой, прося ее помочь в их непростой жизни. Обращались к ней и за помощью для того, чтобы вырастить прекрасный урожай. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с тайными знаниями, которые помогут привлечь везение в нужный момент и заниматься выращиванием любимых растений в удовольствие.

Обряд на плодородие

Весна — активное время для тех, кто занимается садом или огородом. Вырастить хороший урожай — целая наука, и для того, чтобы труды не были напрасными, стоит воспользоваться мудростью древних славян. Для того, чтобы избавиться от сорняков, их нужно выполоть на фазе убывающей Луны в первой половине дня. Траву раскладывают корешками вверх, оставляя до вечера, а затем относят за участок на безлюдный пустырь или полянку, приговаривая:

«Травушка в лесу всякому сгодится: кому домом станет, кому на прокорм пойдет, а кого и от дождя укроет, замерзнуть не позволит. Траву с участка в родной лес возвращаю, дороги назад не показываю».

После этого кланяются и возвращаются к себе на участок, не оборачиваясь и не произнося ни слова.

Обряд на летний урожай

Собрать хороший урожай поможет простой обряд. Для него используют настой крапивы. Им поливают ягоды и рассаду овощей, приговаривая:

«Трава траве жизнь дает, плоды питает, урожай мне наращивает».

Подкормку делают трижды, чтобы получить плоды, овощи и ягоды хорошего качества.

Обряд на богатый урожай

Собрать с каждой грядки хороший урожай получится, если подсыпать под каждое растение золы. Готовят ее с вечера, разжигая костер и сжигая в нем исключительно сухостой и валежник. Золу заговаривают:

«Уж ты, дерево, пожило, свои силы мне передало. Я их использую, рассаду свою прикормлю, урожай получу. С помощью твоей семью накормлю, нуждающимся помогу».

Золу можно разводить в воде и поливать свои посадки, чтобы увеличить урожайность и обезопасить растения от вредителей и болезней.

Обряд на удачу

Привлечь удачу на все лето поможет обряд на воду. Ее набирают из природного источника, ставят утром на подоконник, чтобы солнечные лучи нагревали воду. Через пару часов водой умываются трижды, приговаривая:

«Солнце удачу дает, вода целебная недуги снимает. Как умоюсь, так и без везения не останусь, лето хорошо проведу, счастье в жизнь привлеку».

Остатки воды выплескивают на порог и дают им просохнуть, чтобы удача не ошиблась дверью.