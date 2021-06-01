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«Он – антисекс»: Софья Таюрская раскритиковала своего возлюбленного Илью Прусикина

Пара больше не скрывает своих отношений.

Софья Таюрская и Илья Прусикин перестали скрывать свой роман. Софья подтвердила, что они встречаются в интервью Ксении Собчак. По словам девушки, она сама не поняла, в какой момент Илья ей понравился, ведь раньше она считала его совершенно несимпатичным.

«Я никогда не смотрела на него как на мужчину. Еще удивлялась, когда Ирка выходила замуж: «Господи, как ты его?». То есть он настолько был для меня антисекс», – призналась Софья. Напомним, Таюрскую до сих пор обвиняют в том, что она разрушила семью Иры Смелой и Ильи Прусикина. Супруги рассказали о разводе в конце прошлого лета. Пара воспитывает общего сына.

Однако Таюрская отрицает, что именно она стала причиной расставания влюбленных. Софья уверяет, что их отношения начались в 2020 году, а разошлись Ира и Илья еще в 2019 году. Кстати, сама Ира Смелая отреагировала на откровения звезды и заявила, что вычеркивает ее из жизни после этого интервью. По мнению певицы, Таюрская обо многом соврала.

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По материалам: popcake.tv

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