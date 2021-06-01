Организаторы концерта в Волгограде прокомментировали заявление о матерщиннице Бузовой

Влада Некрасова

Нашумевшее выступление Ольги Бузовой в Волгограде уже несколько дней не дает покоя СМИ и поклонникам. Чтобы окончательно поставить точку в этом деле, организаторы прокомментировали громкое заявление о матерщиннице Бузовой.

Напомним, теледиву обвиняют в неадекватном поведении на своем концерте. Многи СМИ писали, что Ольга опоздала на концерт, а во время выступления то выходила, то появлялась на сцене вновь. При этом, по словам очевидцев, Бузова материлась и оскорбляла сама себя. Многим также не понравился наряд певицы. Его сочли слишком откровенным. Так выступление Ольга Бузовой в Волгограде обросло невероятным количеством слухов.

Артистка это терпеть не стала и подала в суд на СМИ, которые разместили «порочащую и лживую информацию» о ее состоянии. А сегодня прокомментировать выступление решили и организаторы мероприятия. Они защитили артистку и отметили, что после недавней операции ей было трудно выступать. На сцене было жарко, но Бузова смогла это вытерпеть. Кроме того, в пресс-службе заявили, что певица не ругалась матом и не опаздывала на выступление.

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